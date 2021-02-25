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четверг, 25 февраля 2021 23:40

"Банк полностью оплатил стоимость дома" - опыт украинцев в покупке недвижимости
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Украинка поделилась собственным опытом покупки дома в Нидерландах
Фото: malulka
Украинка поделилась собственным опытом покупки дома в Нидерландах
Украинка поделилась собственным опытом покупки дома в Нидерландах
Украинка поделилась собственным опытом покупки дома в Нидерландах
Украинка поделилась собственным опытом покупки дома в Нидерландах

Украинка Юлия, которая живет в городе Амстелвейн в Нидерландах рассказала о своем опыте покупки дома. Недвижимость они с мужем искали почти год. Сначала склонялись к дому за городом, потом рассматривали вариант смены района, но в конце вызгначились и заключили соглашение с банком.

"Сколько стоит дом? - Самый популярный вопрос в Директе. На него я отвечать не буду, ведь банк предоставляет 100% ипотеки без первых взносов. Мы потратили около 7 тыс. евро на оформление, услуги маклера, финансового консультанта, налоги и нотариуса. Эту сумму банк не предоставляет. На поиски дома мы потратили примерно 8 месяцев, оформление документов - 1,5 месяца", - говорит Юлия.

Расположение буднка в центре города. Вокруг много детских площадок, зеленых зон для прогулок. Район тихий и семейный. Через улицу поля, овечки и лебеди.

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"Гаража нет, под домом 2 паркоместа, которые принадлежат городу, но фактически они наши. Сам дом 145 м кв. Одни соседи через стену, так как дом угловой. Внизу теплый пол, выше батареи, котел газовый, плита электрическая. У нас 5 спален. На первом этаже гостиная, кухня, гардеробная, на втором 3 спальни и санузел с ванной и биде, на третьем 2 комнаты и хозяйственная ниша для стиральной машины", - говорит украинка.

В доме от предыдущих владельцев осталась мебель. Ремонта дом не требует.

"Во дворе трава и дорожки из плит, клумбы засажены некоторыми растениями, пока во мне не проснулся садовод и я не планирую ничего глобального кроме обрезки сухих цветов. Возможно, потом посадим какое-нибудь цветущее деревце", - добавляет Юлия.

Каждое жилье в Нидерландах имеет свою энергетическую категорию. Энергетический лейбл указывает, насколько энергоэффективным является дом. Дом с энергетической маркировкой A (темно-зеленый) является наиболее энергоэффективным. Дома с энергетической маркировкой G (красный) являются наименее энергоэффективными. Это, конечно, влияет и на цену недвижимости. От маркировки вашего дома будет зависеть ваш ежемесячный счет за электроэнергию. Ну и конечно, шумо, тепло изоляция. Ярлык определяется на основе характеристик: какие стеклопакеты на окнах, утепление стен, пола и крыши, подача водопроводной воды, отопления, система вентиляции, наличие солнечных панелей.

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