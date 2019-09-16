Балух рассказал о планах на будущее и обещаниях от государства

Владимир Балух рассказал, что пока не определился с планами на будущее, но хочет развивать страну. Фото: liga

Освобожденный политзаключенный Владимир Балух рассказал, что в будущем мечтает развивать страну.

Сейчас конкретных планов нет, пишет ukrinform.

"О дальнейших планах я вам отвечу только одно - что все, которые есть мысли у меня по этому поводу, они построены только на одном желании - строить Украину. А конкретики нет никакой на данный момент", - говорит Балух на пресс-конференции в Киеве.

Балух надеется, что государство выполнит свое обещание и обеспечит его жильем.

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Фермера арестовали за то, что он повесил украинский флаг на своем доме в Крыму. Также он установил табличку на доме с надписью: "Улица Героев Небесной Сотни".

Его задержали в 2016 году дома в селе Серебрянка Раздольненского района. Кремль осудил его к 4 годам и 11 месяцам колонии.

С 29 марта 2019 отбывал наказание в исправительной колонии в Тверской области.

Крымский фермер Владимир Балух, которого бросили за решетку за украинский флаг в украинском Крыму, рассказал о заключенных ְ 'заключения и увольнения.