Балканская страна разрешила украинцам въезд без теста на Covid-19

Также гражданам Украины не придется проходить 14-дневный карантин. Фото: pixabay.com

С 1 по 30 сентября украинцам разрешен въезд на территорию Болгарии без подтверждения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Также гражданам Украины не придется проходить 14-дневный карантин.

31 августа соответствующее решение приняли в Министерстве здравоохранения, сообщает Консульский отдел Посольства Украины в Республике Болгария.

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Пассажиропоток в международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского уменьшился почти на 80%, что существенно разнится с годом прошлым.

За июль 2020-го аэропорт обслужил 52,4 тыс. пассажиров, что на 79,7% меньше, чем в июле 2019-го.