Байрактары и Стингеры "поджарили" самолеты и колонны врага - детали

Штурмовая авиация Воздушных Сил уничтожила колонны техники оккупанта. Фото: Myc.news

В течение суток 10 марта бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил нанесли 10 поражений по воздушным целям и уничтожили колонны техники россиян.

Об этом сообщает командование воздушных сил.

"10 марта бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил, при огневой поддержке вертолетов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, нанесла сокрушительный удар по двум большим колоннам техники российских фашистских оккупантов. Предварительно, это целый полк десантных войск РФ с полным комплектом техники: танки, "Грады" и др.", - говорится в сообщении.

Также поражены четыре воздушных цели – предварительно, три штурмовика Су-25 оккупантов и Су-34, который после поражения не долетел до собственного аэродрома и упал на территории РФ. Но не менее четырех воздушных целей, преимущественно самолеты Су-25.

Сухопутные войска на разных направлениях сбили два штурмовика оккупантов Су-25. Один из них – американским "Стингером". Также есть информация о поражении десяти самолетов российских фашистов, бомбивших мирные города. Информация будет уточнена и опубликована на официальных источниках.

Авиационные беспилотные комплексы "Байрактар ​​ТВ-2" 10 марта уничтожили ЗРК Бук М-1 и другие цели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ ликвидировали российского майора - подробности

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.