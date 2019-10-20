"Бабье лето": сегодня в Украине ожидается до +24

"Бабье лето" продолжается. Фото: ТСН

В воскресенье, 20 октября, в Украине теплая солнечная погода сохранится во всех регионах страны, температура повысится до +24 градусов.

На западе ожидается от 19 до 24 градусов с отметкой "плюс". В центральных и северных областях днем от +18 до +22, на востоке - от +18 до +21 и на юге традиционно будет теплее - до 24 градусов выше нуля, сообщает Укргидрометцентр.

В столице завтра синоптики прогнозируют до 22 градусов тепла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине прогнозируют рекордные морозы зимой

В Киеве 15 октября текущего года зафиксирован новый температурный рекорд. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 15 октября столбик максимального термометра поднялся до + 24,1 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1885 году, то есть 134 года назад. Такая высокая, как для середины октября, температура по климатической норме соответствует середине августа.