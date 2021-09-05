Бабье лето пришло в Украину

В Украину пришло Бабье лето, в ближайшие дни ожидается прохладная погода без осадков, ночью местами заморозки, сообщает Укргидрометцентр.



В понедельник, 6 сентября, в Украине повсеместно будет преобладать сухая погода. Ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидается +1+6 градусов, преимущественно на почве заморозки 0-3 градуса. На Закарпатье и на юге Украины заморозков не ожидается.



В течение дня температура воздуха поднимется до +13+18 градусов, в южной части и на Закарпатье +18+23 градуса. В Киеве понедельник 6 сентября предполагается сухим. Ночью +3+6 градусов, в окрестностях при прояснениях будут возникать заморозки на почве. Днем в Киеве +13+15 градусов.

Во вторник, 7 сентября, в Украине без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем ​​14-19° тепла; на Закарпатье и юге страны ночью 5-10° тепла, днем ​​17-22°.



В Киеве – без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 4-6° тепла, днем ​​16-18°. 5 сентября в 8.00 температура воды в Черном море была 18-22°, в Азовском море 20-23°, в Днепре в пределах Киева 19°.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока. Оно повлечет жару в летний период. Зимы же станут теплее, но из-за атмосферной разбалансировки в Украине периодически будут наступать аномальные похолодания с сильным снегом и морозами.