Языковой закон: после заявления Венецианской комиссии Ткаченко обратился к Минкультуры

Ткаченко просит Минкультуры подготовить предложения по рекомендациям Венецианской комиссии. Фото: РБК-Украина

Глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко попросил руководство Министерства культуры, молодости и спорта подготовить предложения по рекомендациям Венецианской комиссии относительно закона Украины о государственном языке.

Об этом он сказал во время заседания комитета в среду, 11 декабря, передает Интерфакс-Украина.

"Господин Максимчук (первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук - ред.), Бородянский (министр культуры Владимир Бородянский - ред.) прошу предоставить на следующей неделе ваши идеи по этим предложениям, если надо, мы соберем рабочую встречу по этому вопросу, обсудить, каким образом надо реагировать, если надо, поговорить с членами Венецианской комиссии и спросить у них, что они имели в виду", - отметил Ткаченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда будут штрафовать за нарушение закона о государственном языке

Как отмечается, он также попросил подготовить свои предложения по этому вопросу уполномоченное по защите государственного языка Татьяну Монахову и руководителя подкомитета по вопросам информполитики гуманитарного комитета ВР Никиту Потураева.

Венецианская комиссия посоветовала изменить ряд статей в украинском языковом законе. "Закон о защите государственного языка не обеспечил баланс между усилением украинского и защитой языковых прав меньшинств", - говорится в заключении комиссии. Эксперты комиссии заявили, что нужно достичь баланса в языковой политике, чтобы избежать межнационального напряжения.