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четверг, 16 сентября 2021 04:43

Языковой омбудсмен требует наказать патрульного, который отказался разговаривать на украинском

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Языковой омбудсмен требует наказать патрульного, который отказался разговаривать на украинском
Креминь выступил за строгое наказание патрульного из Хмельницкого. Фото: Укринформ

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступил за строгое наказание патрульного из Хмельницкого, который отказался общаться на государственном языке.

Об этом сообщается на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.

"Хочу подтвердить, что здесь есть видимые признаки нарушения языкового закона. В частности, пунктов 6, 7, 8 части 1 статьи 9, которые определяют, что лица офицерского состава, которые проходят военную службу, лица начальствующего состава Нацполиции, а также рядового сержантского и старшинского состава полиции обязаны при исполнении своих служебных обязанностей пользоваться исключительно государственным языком", - подчеркнул Креминь.

Согласно закону о национальной полиции, правоохранители обязаны неукоснительно соблюдать положения Конституции, законов Украины и других нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность полиции, а также присяги полицейского, добавил языковой омбудсмен.

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"Сотрудник ТОРа принес присягу, у него есть соответствующий жетон, номерные знаки на его бронежилете. Очень хорошо, что его поведение было зафиксировано с помощью видеокамеры жителями города Хмельницкого. Поэтому, несмотря на чрезвычайный общественный резонанс, мной принято решение о проведении мероприятий государственного контроля. Мы подготовили соответствующее обращение в адрес департамента патрульной полиции Хмельницкой области. Если эта ситуация не будет решена на месте, я буду ставить вопрос перед министром внутренних дел о том, чтобы это расследование приобрело еще больший резонанс", - сказал Креминь.

В Хмельницком работник патрульной полиции отказался разговаривать на государственном языке по просьбе заявителя.

Видео диалога между стражем и местной жительницей распространил депутат Хмельницкого облсовета Виктор Бурлик в Facebook.

Просьбу хмельнитчанки говорить на украинском полицейский игнорировал.

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