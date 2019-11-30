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суббота, 30 ноября 2019 10:48

Ажиотаж: в магазинах раскупили автокресла

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Ажиотаж: в магазинах раскупили автокресла
Автомобилисты массово покупают автокресла. Фото - auto.24tv.ua

В магазинах, продающих детские автокресла, - ажиотаж.

Первая волна продаж началась после того, как Верховная Рада приняла закон о штрафах за отсутствие автокресел. А последняя - когда в СМИ появилась информация о том, что полиция уже наказывает водителей за это нарушение. Тогда кресла начали раскупать практически каждый день, пишет "КП" в Украине".

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"У нас, и у коллег почти опустели склады, продажи за эти дни выросли в три раза. Мы обычно заказываем у поставщиков партии за полгода-год, а теперь и у них остались единицы наименований. В сегменте 400 - 1000 гривен, это простые, низкого качества. Кресла раскупили таксисты и люди, которые редко ездят. В сегменте от 4000 гривен кресла раскупают сознательные автомобилисты. Надежные автокресла стоят от 12 000 гривен. Это такие, которые прошли краш-тесты - боковой, фронтальной удары, антитоксические", - рассказывает директор одного из столичных магазинов детских товаров Алексей Шпак.

Прохождение краш-теста - не равно сертификации товара. Насколько кресло безопасно - можно узнать, проверив модель на сайте adas - международном ресурсе краш-тестирования. Эта информация открыта.

С 20 ноября вступил в силу закон за нарушение правил перевозки детей. Водителей штрафуют за отсутствие автокресла. Запрещается перевозить детей без автокресла, рост которых менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста, детей до 16-летнего возраста - в кузове грузовика, и организованные группы детей в темное время суток. За нарушение этих правил грозит штраф в 510 грн, за повторное правонарушение - 850 грн.

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30
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