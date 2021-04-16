Азаров заявил, что у него исчезли материалы за 5 лет. Фото: ТАСС

Бывшего премьер-министра Николая Азарова заблокировали на Youtube.

"У меня забрали право на информацию, а также примерно у полмиллиона постоянных зрителей. Мой YouTube-канал и страница в Facebook насчитывали каждый более 200 тысяч подписчиков. Американцы заблокировали все в один день, и у меня исчезли все материалы, которые накапливались более 5 лет", - написал он сам в Twitter.

Азаров сейчас живет в Российской Федерации.

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"Маленькими шагами, но к большому результату. Вместе победим", - прокомментировал блокирование офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Сайт Youtube обозначил российский пропагандистский фильм "Крым. Путь на родину" как неприемлемый и оскорбительный. Для продолжения просмотра зрители должны подтвердить, что ознакомились с предупреждением.