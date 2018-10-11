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четверг, 11 октября 2018 20:00

Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих

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Томос для украинской церкви - фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины. Империя теряет один из последних рычагов влияния на свою бывшую колонию. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Вопрос томоса и автокефалии - вопрос нашей независимости, национальной безопасности, всей мировой геополитики. Это - падение Третьего Рима, как древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство", - написал Порошенко в Тwitter.

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Добавил, что государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться в церковной структуре, сохранять единство с Русской православной церки. А также, что государство защитит права священников и мирян УПЦ МП, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, и вместе с другими православными творить единую церковь.

 

Синод поддержал автокефалию Украинской православной церкви. О таком решении стало известно вечером 11 октября. Документ состоит из 5 пунктов. Согласно им, украинская церковь будет подчиняться Константинополю. Также анафема Украинской православной церкви Киевского патриархата признана недействительной. Для того, чтобы Украина получила Томос, должны объединиться три церкви - УПЦ КП, УПЦ МП и УПАЦ (Украинский православной автокефальная церковь), заявил патриарх УПЦ КП Филарет.Такое собрание состоится очень скоро, пообещал.

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Комментарии

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Дата
11
октября

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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