Австрийцев обяжут носить маски

Носить маски обяжут через Omicron. Фото: pixabay.com

С 11 января в Австрии начнет действовать требование обязательного ношения масок на открытом воздухе.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление федерального канцлера Австрии Карла Негамме.

Маску необходимо будет носить, если расстояние между людьми меньше двух метров.

"Omicron – очень заразен, и на открытом воздухе тоже очень быстро распространяется. Это значит, что маску нужно будет носить также под открытым небом – везде, где люди встречаются друг с другом", - отметил канцлер.

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Также власти начнут активнее осуществлять проверки обязательного наличия сертификата вакцинации или справки об выздоровлении при посещении заведений общественного питания, гостиниц и заведений культуры.

Также к шести месяцам сократят действие зеленого паспорта. Для людей, получивших уже третью дозу вакцины от коронавируса, он будет действовать и дальше 9 месяцев.

В Париже ужесточили меры безопасности в связи со штаммом Omicron. В частности людей обязали одевать маски на улице. Это требование относится к лицам старше 11 лет.