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вторник, 15 декабря 2020 10:02

"Авиалинии Антонова" перевезли спутник для Space X Илона Маска

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Государственное предприятие "Авиалинии Антонова" доставили для компании Space X Илона Маска спутник из Франции в США.

Самолет Ан-124 Руслан перевез спутник Space X весом 55 т из аэропорта Тулузы во Франции в аэропорт Титусвилл в США, сообщило предприятие в Facebook.

Автор: Facebook-страница Antonov Airlines
  Этот багаж стал самым большим в истории перевозок авиакомпании
Этот багаж стал самым большим в истории перевозок авиакомпании

Загрузка и разгрузка спутника заняли 5 ч. Его перевезли в специально построенном контейнере, разработанном компанией Airbus.

В предприятии отметили, что этот спутник стал самым большим в истории перевозок авиакомпании.

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К флоту "Авиалиний Антонова" входят 7 Ан-124 Руслан. Это самый большой серийный грузовой самолет в мире. До появления Ан-225 Мрия был самым большим самолетом.

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