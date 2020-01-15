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среда, 15 января 2020 23:48

Авиакомпания "МАУ" запустила "горячую линию" для родственников жертв катастрофы в Иране

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Авиакомпания &quot;МАУ&quot; запустила &quot;горячую линию&quot; для родственников жертв катастрофы в Иране
"МАУ" запустила "горячую линию" для жертв авиакатастрофы. Фото: Цензор

Компания "Международные авиалинии Украины" открыла "горячую линию" на трех языках, куда круглосуточно могут обратиться родственники жертв авиакатастрофы в Иране

"МАУ предоставляет всестороннюю помощь и поддержку семьям погибших. Авиакомпания Международные Авиалинии Украины организовала круглосуточную "горячую линию", которая работает 7 дней в неделю на украинском, английском и русском", пишет пресс-служба авиакомпании

Центры поддержки родственников погибших с возможностью обращения на английском и фарси открыты также в Тегеране (режим работы с 8:30 до 16:30 по местному времени) и канадском Торонто (режим работы с 8:00 до 20:00 по местному времени ).

Центр поддержки работает и в Киеве (режим работы с 8:00 до 20:00).

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Напомним, семьи погибших в результате падения сбитого самолета МАУ в Иране получат компенсации.

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