Авиакомпания МАУ отменила 10 международных рейсов

МАУ отменила некоторые рейсы. Фото: FlyUIA

Авиакомпания МАУ отменила рейсы по десяти направлениям до конца августа

Внутренние рейсы в августе будут осуществляться по направлениям Одесса, Херсон и Львов, сообщает сайт компании.

До конца августа полностью отменяются рейсы по направлениям Ларнака, Франкфурт, Баку, Прага, Вена, Кишинев, Берлин, Афины, Рим, Барселона

"Сейчас из-за удлинения указанных запретов (относительно свободного пересечения границы Шенгенской зоны для граждан Украины) авиакомпания вынуждена внести в августовские расписание рейсов новые коррективы. До конца августа полностью отменяются рейсы по направлениям Ларнака (LCA), Франкфурт (FRA), Баку (GYD), Прага (PRG), Вена (VIE), Кишинев (KIV), Берлин (TXL), Афины (ATH), Рим ( FCO), Барселона (BCN) ", - говорится в сообщении.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям:

Киев - Амстердам (АMS) - Киев,

Киев - Лондон (LGW) - Киев,

Киев - Париж (CDG) - Киев,

Киев - Торонто (YYZ) - Киев,

Киев - Ницца (NCE) - Киев,

Киев - Дубай (DXB) - Киев,

Киев - Стамбул (IST) - Киев,

Одесса - Стамбул (IST) - Одесса,

Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев,

Одесса - Тель Авив (TLV) - Одесса,

Киев - Милан (MXP) - Киев,

Киев - Неаполь (NAP) - Киев,

Киев - Мюнхен (MUC) - Киев,

Киев - Ереван (EVN) - Киев,

Киев - Мадрид (MAD) - Киев,

Киев - Каир (CAI) - Киев.

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Изменения частот состоятся на таких маршрутах:

Киев - Лондон (LGW) - Киев - из-за нестабильного спроса на маршруте решено оставить вылеты в Лондон 9, 28, 30 и 31 августа,

Киев - Ницца (NCE) - Киев - оборотные рейсы каждую субботу,

Киев - Торонто (YYZ) - Киев - планируются рейсы 1, 15 и 29 августа из возвращением в Киев, соответственно 2, 16 и 30 августа,

Киев - Милан (MXP) - Киев - оборотные рейсы еженедельно,

Киев - Неаполь (NAP) - Киев - оборотные рейсы каждую субботу,

Киев - Дубай (DXB) - Киев - по пятницам и субботам до 28 августа, с дополнительной частоте 5 августа и будет рейсами по четвергам в период 13-27 августа,

Киев - Стамбул (IST) - Киев - каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье с дополнительной частоте 5 августа и будет дополнительно по пятницам в период 07-28 августа.

Рейсы Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев - четверг, каждую субботу и воскресенье с дополнительной частотой 31 августа в понедельник, а Киев - Мадрид (MAD) - Киев - по пятницам в период 07-28 августа и будет с дополнительной частотой 31 августа .

Внутренние рейсы в августе будут осуществляться по направлениям Одесса (ODS), Херсон (KHE), Львов (LWO).

"В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев - в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет ежедневно в течение каждой недели ", - отмечают в авиакомпании.

Рейсы Киев - Львов - Киев будут выполняться в львовском направлении 21 августа и 28 августа, а в направлении Львов - Киев 24.08 (в пятницу) и 30.08 (воскресенье).

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал, что на время карантина пассажирские поезда Укрзализныци соответствующего сообщения будут останавливать в красных зонах для высадки пассажиров.