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понедельник, 03 февраля 2020 13:45

Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран прекратил делиться с Украиной доказательствами

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Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран прекратил делиться с Украиной доказательствами
Обнародование записей в украинских СМИ сделали с нарушением международных норм и Тегеран отказывается в дальнейшем передавать материалы Киеву. Фото: espreso.tv

На сотрудничество Украины и Ирана по расследованию авиакатастрофы негативно повлияет публикация в прессе переговоров диспетчеров.

Об этом заявил глава отдела расследований Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаефар.

"Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу", - заявил он.

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По словам Резаефар, обнародование записей в украинских СМИ сделали с нарушением международных норм, и Тегеран отказывается в дальнейшем передавать материалы Киеву.

Пилот другого самолета видел ракету, которая сбила самолет украинской компании МАУ в Иране. Об этом свидетельствуют записи разговора диспетчера аэропорта Тегерана.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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