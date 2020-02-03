Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран прекратил делиться с Украиной доказательствами

На сотрудничество Украины и Ирана по расследованию авиакатастрофы негативно повлияет публикация в прессе переговоров диспетчеров.
Об этом заявил глава отдела расследований Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаефар.
"Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу", - заявил он.
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По словам Резаефар, обнародование записей в украинских СМИ сделали с нарушением международных норм, и Тегеран отказывается в дальнейшем передавать материалы Киеву.
Пилот другого самолета видел ракету, которая сбила самолет украинской компании МАУ в Иране. Об этом свидетельствуют записи разговора диспетчера аэропорта Тегерана.
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