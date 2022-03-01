Авиация разбомбила колонну российских войск, а тероборона гоняла по полям

Колонна русских военных пришла к Баштанкам, где встретила жестокое сопротивление. Фото: ua.news

Под Николаевом разбомбили колонну российских оккупантов.

Об этом сообщает глава Кировоградской областной госадминистрации Мария Черная.

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"Целый день мы следили за передвижением колонны оккупантов со стороны Николаева. Теперь могу поделиться хорошими новостями.

Колонна русских военных пришла к Баштанкам, где встретила жестокое сопротивление. Здесь ее разбомбила наша авиация, а местная терроборона гоняла по полям.

Захватчики сбежали в сторону Нового Буга. Но это им не помогло. Наши ВСУ обстреляли и сожгли остальную часть колонны - несколько десятков единиц бронетехники. По состоянию на наступление остановлено. Но не теряем бдительность. Враг очень коварен", - отметила она.

Кроме того, глава Николаевской военной госадминистрации Виталий Ким сообщил, что оккупанты сбили украинский Ми-8. Однако потери врага гораздо больше.

Уже есть видео, что 800 единиц техники подожгли. Завтра посмотрим, сколько действительно техники положили.

Мирное население двоих взяло в плен, два БТР забрало себе – говорят, на терроборону. Завтра будем ездить, потому что осталось в поле большое скопление с людьми - им некуда бежать, у них кончилась солярка", - рассказал Ким.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.