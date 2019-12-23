"Аваков заєднав" - против министра МВД устроили акцию

Под Офисом президента требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Участие в акции "Аваков заеднав!" приняли около 100 человек, сообщает "5 канал".

Автор: Соцсети

Участники заявили, что реформа правоохранительных органов провалена и заявляли о нераскрытых нападениях на активистов и журналистов.

Автор: Соцсети

"Арсен Аваков - министр громких скандалов, сфабрикованных дел, провалившихся реформ и нападений на общественных активистов. Ему не место на посту министра, он должен сесть, а не оставаться или идти на повышение. ... На его счету - проваленная реформа правоохранительных органов, выборочная переаттестация и реабилитация старых кадров. Нераскрытые нападения на активных граждан и журналистов, преступления самих правоохранителей, фальсификации расследований. Непрофессионализм, популизм, участие в политических войнах и информационных спецоперациях Авакова и его подчиненных", - заявили организаторы акции.

Автор: Соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета

После завершения акции под ОП участники присоединились к музыкальному марафону "Белыми нитками", который устроили на Майдане Независимости в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.