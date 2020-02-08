Аваков заявил, что Маркива могут вернуть дипломатическим путем

Аваков высказался по поводу Маркива. Фото: "5 канал"

Дело гвардейца Виталия Маркива находится в центре внимания украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая сейчас находится с рабочим визитом в Италии.

"Уверен, что дипломатия и юриспруденция найдут пути решения этого вопроса, чтобы наш гвардеец вернулся домой. Мы не оставим нашего солдата", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс служба МВД Украины в Facebook.

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В Италии Маркива обвиняют в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками в городе Славянск Донецкой обл. Итальянский суд приговорил его к 24 годам лишения свободы.

Заключенный в Италии на 24 года якобы за убийство фотографа нацгвардиець Виталий Маркив должен вернуться в Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.