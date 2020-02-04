Аваков пытается дискредитировать Вооруженные силы через "дело Шеремета"

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Просмотров: 630
Почему правительство обновляют, и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляют, и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 558
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 792
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 3178
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 423
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 963
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 6048
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 711
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 4941
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1314
Фото
Все фото
7
1
8
5
5
Обсерватория полностью скована льдом - показали фото заснеженной вершины Поп Иван
Обсерватория полностью скована льдом - показали фото заснеженной вершины Поп Иван
Сборная России по футболу не будет участвовать в чемпионате мира
Сборная России по футболу не будет участвовать в чемпионате мира
Бандера на стиле и Франко в кэжуале: как бы сейчас выглядели великие украинцы
Бандера на стиле и Франко в кэжуале: как бы сейчас выглядели великие украинцы
Февраль не свирепствует: в Украине массово расцветают подснежники
Февраль не свирепствует: в Украине массово расцветают подснежники
&quot;Превратили в малоросское шапито&quot; - в сети критикуют новый дизайн сайта СБУ
"Превратили в малоросское шапито" - в сети критикуют новый дизайн сайта СБУ
Видео
Все видео
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Группа "Антитела" посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта
Группа "Антитела" посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
"Конченые твари!" - журналист об охране Гончарука
"Конченые твари!" - журналист об охране Гончарука
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1035
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 846
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 477
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3339
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
1 Просмотров: 801
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 февраля 2020
Просмотров: 171
Що ж ви, хлопці
Ось минуло дев'ять днів, як поховали брата. Він, було, казав: — Я, на зло копачам, умру зимою. — А чого ж так? — Бо ...
четверг, 06 февраля 2020 20:23

Аваков пытается дискредитировать Вооруженные силы через "дело Шеремета"

  Комментировать
Аваков пытается дискредитировать Вооруженные силы через &quot;дело Шеремета&quot;
Геннадий Друзенко: Арсен Борисович пытается скомпрометировать ВСУ. И не дать выкристаллизовать из себя будущего лидера патриотической общественности. Фото: День

Если вас втягивают в профессиональную дискуссию, можно приводить аргументы. Но когда черное называют белым, диалог невозможен. Возникает злость.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит юрист-международник Геннадий Друзенко, комментируя "дело Шеремета".

"На дело бросили не самых лучших следователей. 28 января председатель следственной группы полиции Василий Бирко подавал ходатайство о продлении следствия до июня. Подписался как полковник милиции. Такой структуры уже четыре года нет. Человек не знает своего поста. Прокурор Сергей Зузак просит продолжить расследование, потому что следователи не успели допросить сотрудников 66-го военно-мобильного госпиталя. Но я был на последнем заседании суда, где тот самый Зузак ходатайствовал приобщить к делу протоколы допросов работников 66-го ВМГ и суд удовлетворил это ходатайство. Такое дерзкое пренебрежение фактами и логикой исключает дискуссию. Остается только противостояние и конфликт, "мы" и "они". Ибо суд, вместо беспристрастного арбитра, превращается в часть репрессивной машины. Это напоминает зиму 2014-го, когда пачками сажали активистов Майдана. Это закончилось общественным взрывом", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"

Но если у нас вспыхнет конфликт, путинский нарратив о гражданской войне в Украине станет правдой, отмечает Геннадий Друзенко.

"Решительность Авакова зашкаливает - стратегического интеллекта откровенно не хватает. У него 300 000 человек в подчинении - Национальная полиция, Национальная гвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба. Он верит, что удержит ситуацию. Берия стал незаменимым для Сталина, когда организовал на него покушение и сам же спас. Аваков хочет спровоцировать социальный взрыв, подавить "мятеж", взять ситуацию под контроль и стать незаменимым для Зе-власти.
В стране фактически две большие силовые структуры - аваковская и вооруженные силы. Арсен Борисович пытается скомпрометировать ВСУ. И не дать выкристаллизовать из себя будущего лидера патриотической общественности. Волонтерам и ветеранам народ доверяет без персонализации. Как только появится настоящий лидер, это сообщество станет политическим вызовом для президента Зеленского и его команды", - добавляет он.

Полное интервью с Геннадием Друзенко читайте в журнале "Країна" от 6 февраля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аваков пытается дискредитировать Вооруженные силы через "дело Шеремета"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
февраля

Эмблему Rolls-Royce срисовали с любовницы лорда

Договорились об ограничении флота

Во время боя Мухаммед Али спрашивал соперника: "Как меня зовут?"

Как приманить чаевые: секреты барменов

Полярники переименовали подаренную станцию

Теракт в Московском метро: смертник взорвал бомбу

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 12 Просмотров: 39465
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 1 Просмотров: 38323
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 16408
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности Просмотров: 14220
Медсестра убила себя смертельной инъекцией
Медсестра убила себя смертельной инъекцией 1 Просмотров: 9090
Общество
Военные рассказали о ситуации на Донбассе
Военные рассказали о ситуации на Донбассе Просмотров: 108
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
 Просмотров: 639
Компания Адидас создала поле из отходов
Компания Адидас создала поле из отходов Просмотров: 243
Марусе Звиробий объявили подозрение
Марусе Звиробий объявили подозрение 1 Просмотров: 1197
Россиянка пыталась "купить" украинских пограничников
Россиянка пыталась "купить" украинских пограничников Просмотров: 855
Больше всего комментируют
12
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
4
Госсекретарь США Помпео заявил, что Украина не сможет вернуть Крым - СМИ
4
Нардепу Федыне вручат подозрение
4
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
3
Придумали механизм, как выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса
Голосов: 48617
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua