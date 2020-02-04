Аваков пытается дискредитировать Вооруженные силы через "дело Шеремета"

Геннадий Друзенко: Арсен Борисович пытается скомпрометировать ВСУ. И не дать выкристаллизовать из себя будущего лидера патриотической общественности. Фото: День

Если вас втягивают в профессиональную дискуссию, можно приводить аргументы. Но когда черное называют белым, диалог невозможен. Возникает злость.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит юрист-международник Геннадий Друзенко, комментируя "дело Шеремета".

"На дело бросили не самых лучших следователей. 28 января председатель следственной группы полиции Василий Бирко подавал ходатайство о продлении следствия до июня. Подписался как полковник милиции. Такой структуры уже четыре года нет. Человек не знает своего поста. Прокурор Сергей Зузак просит продолжить расследование, потому что следователи не успели допросить сотрудников 66-го военно-мобильного госпиталя. Но я был на последнем заседании суда, где тот самый Зузак ходатайствовал приобщить к делу протоколы допросов работников 66-го ВМГ и суд удовлетворил это ходатайство. Такое дерзкое пренебрежение фактами и логикой исключает дискуссию. Остается только противостояние и конфликт, "мы" и "они". Ибо суд, вместо беспристрастного арбитра, превращается в часть репрессивной машины. Это напоминает зиму 2014-го, когда пачками сажали активистов Майдана. Это закончилось общественным взрывом", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"

Но если у нас вспыхнет конфликт, путинский нарратив о гражданской войне в Украине станет правдой, отмечает Геннадий Друзенко.

"Решительность Авакова зашкаливает - стратегического интеллекта откровенно не хватает. У него 300 000 человек в подчинении - Национальная полиция, Национальная гвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба. Он верит, что удержит ситуацию. Берия стал незаменимым для Сталина, когда организовал на него покушение и сам же спас. Аваков хочет спровоцировать социальный взрыв, подавить "мятеж", взять ситуацию под контроль и стать незаменимым для Зе-власти.

В стране фактически две большие силовые структуры - аваковская и вооруженные силы. Арсен Борисович пытается скомпрометировать ВСУ. И не дать выкристаллизовать из себя будущего лидера патриотической общественности. Волонтерам и ветеранам народ доверяет без персонализации. Как только появится настоящий лидер, это сообщество станет политическим вызовом для президента Зеленского и его команды", - добавляет он.

Полное интервью с Геннадием Друзенко читайте в журнале "Країна" от 6 февраля.