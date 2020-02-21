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пятница, 21 февраля 2020 22:49

Аваков пообещал наказать тех, кто нарушил закон в Новых Санжарах

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Аваков пообещал наказать тех, кто нарушил закон в Новых Санжарах
Подозрения должны получить 6 человек. Фото: Reuters

Правоохранители будут добиваться наказания для активных участников беспорядков в Новых Санжарах.

"Даже первый анализ показывает: у людей определенных была истерика, у кого-то был испуг, у кого-то страх, а кто-то на этом пытался греться, имея в виду выборы и собственные корыстные интересы. К сожалению это все вылилось в такое недостойное, постыдное поведение", - заявил глава МВД Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Вчера задержали 24 человек. Всех отпустили, кроме мужчины, который будучи пьяным разогнал "Ниву" и направил его на нацгвардейцев. Еще 6 человек в ближайшие сутки получат подозрения с обращением в суд об их аресте. Они бросили тротуарную плитку в голову полицейскому. Он в тяжелом состоянии сейчас в больнице. Получат подозрение те, кто бросал камни в автобусы, активно сражался с полицейскими и мешал их работе.

Глава МВД отметил, что полиция и Нацгвардия в Новых Санжарах была без средств нападения, без резиновых палок. Пострадали 9 полицейских, один из которых в тяжелом состоянии, еще одной женщине стало плохо.

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По мнению Авакова те, кто повел себя преступно, должны получить наказание.

"Если мы простим это, всех отпустим на волю и извинимся, у нас никогда не будет порядка", - подчеркнул он.

Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человек. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

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