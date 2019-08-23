Аваков массово увольняет начальников полиции

В четырех областях уволили начальников полиции. ФОТО: УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об увольнении руководителей полиции в четырех областях: Львовской, Запорожской, Житомирской и Закарпатской.

Так он отреагировал на заявление главы Нацполиции Сергея Князева о том, что в этих областях работа полиции налажена ненадлежащим образом, передает 24 канал.

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"Я считаю, что должна быть ответственность, а эти руководители должны искать новую работу", - заявил Аваков.

Кроме того на заседании обсуждался вопрос того, что делать с изъятым правоохранителями наркотическими веществами. Арсен Аваков отметил, что было бы неплохо от них избавиться.

В Кропивницком возле СИЗО застрелили адвоката, бывшего заместителя начальника УМВД в области и руководителя следственного управления областной полиции Александра Иванова.