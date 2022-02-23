Атмосферные фронты покидают Украину: обновленный прогноз

24 февраля в Украине будет сухо. Небольшие осадки утром вероятны только на Запорожье, в Крыму и в южных районах Донецкой области.

Западная облачность вскоре растворится в более чистом небе, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Атмосферные фронты сегодня, в среду, хвостиками касаются Украины. Мокрый снег и дожди идут в западных областях. В среду восточный фронт, поджав хвост, покинет нашу территорию", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Преимущественно дождь наблюдается на Запорожье, в Крыму и в Луганской области

Температуру воздуха в течение завтрашнего дня прогнозируют в пределах +3...7°C, на юге +5...10°C. В ночные часы вероятны небольшие морозы.

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В Киеве 24 февраля существенные осадки маловероятны, но будет облачно. Ближайшей ночью 0...-2°C, завтра днем +4...5°C.

До конца недели температура воздуха в Украине существенно меняться не будет.

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны - в пределах нормы.