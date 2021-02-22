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четверг, 25 февраля 2021 08:25

Астрологиня рассказала, кому принесет счастье и деньги последняя неделя зимы

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Астрологиня рассказала, кому принесет счастье и деньги последняя неделя зимы
Хороший результат дадут народные методы лечения. Фото: pixabay.com

В последнюю неделю зимы будет везти людям, которые имеют хороший вкус. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Легко будет завоевать чье-то сердце или произвести хорошее впечатление на собеседовании, - говорит астрологиня. - Звезды способствуют высоким заработкам. В пятницу и субботу Полнолуние. Повышается агрессивность животных. Не стоит их раздражать. Слабость почувствуют люди с больным сердцем. Пережив эту неделю, станем сильнее и мудрее. Хороший результат дадут народные методы лечения. Счастье и деньги придут в жизнь Близнецов, Раков, Львов и Водолеев".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не действуйте вопреки обстоятельствам. Оставайтесь мудрыми и терпеливыми. Придется хорошо потрудиться, чтобы сохранить сбережения нетронутыми. Денежные переводы лучше делать со среды. Цените любимых. Они будут отвечать взаимностью.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Обходите завистливых и упрямых. Они заставят волноваться. Обходите чужие конфликты, потому что добрые намерения обернутся против вас. Сработает поговорка: хочешь иметь врага, помоги другу.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Жизнь готовит много сюрпризов. На работе порадуют премиальные, на улице найдете потерянный кошелек. Постарайтесь найти владельца. Человек будет благодарен за возвращенную вещь.

Рак (22 июня - 22 июля)

Все сложится в вашу пользу. Стучите, и вам откроют. Желайте - и мечты исполнятся. Рядом будут надежные консультанты - адвокаты, врачи. Доверьтесь их советам.

Лев (23 июля - 23 августа)

Все, что раньше задерживалось, поступит. Вкладывайте деньги в собственное дело. Хорошее время для приобретения компьютеров. Не ведитесь на предложение вернуть прежние отношения.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Будете встречать тех, кто изменит вашу жизнь к лучшему. Больше времени проводите с друзьями. Яркие события произойдут среди единомышленников. Пересаживать вазоны лучше в четверг. Сеять перец и помидоры - в субботу.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Не ходите по улице с большой суммой денег. Берегитесь прохожих навеселе. Занимайтесь тем, что любите. Не стоит делать что-то наперекор судьбе. Сходите на встречу с одноклассниками.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Желание произвести на кого-то впечатление приведет к спору. Рискуете попасть в любовный треугольник. Будет раздражать стояния в очередях. Снимите напряжение душем или ванной, послушайте приятную музыку.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

В дом придет человек, который станет вашим спутником на всю оставшуюся жизнь. Влюбляйтесь, ходите на свидания. Иначе посмотрите на коллег и товарищей. От дружбы до любви - один шаг.

Козерог (22 декабря - 20 января)

От работы будут отвлекать родственники и соседи. Поэтому будете успевать меньше, чем планировали. Не отказывайте в помощи. Сегодня помогаете вы, завтра - вам.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Многое будет прибегать хорошо. Смело открывайте дверь любого кабинета. Вас будут слышать, с вами начнут соглашаться. Лучше отказаться от позднего ужина.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Будете любить весь мир и он будет отвечать взаимностью. Начнете чувствовать себя желанными и любимыми. Многое будет меняться вокруг. Празднуйте дни рождения, наслаждайтесь подарками.

Астрологиня сделала подробный прогноз на 22-28 февраля и объяснила, почему именно сейчас лучше составлять планы на весну.

Автор: Gazeta.ua
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