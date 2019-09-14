Астролог рассказала, кому следующая неделя принесет славу и деньги

Люди легко будут подвергаться на авантюры. Риск будет оправдан. Фото: astrozodiac.net

Неделя с 16 по 22 сентября будет спокойной. Многим трудно будет усидеть на месте. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет хотеться приключений. Те, кто чувствует в себе азарт игрока, могут потерять все или многое получить, - говорит астролог. - Слава и деньги ждут отважных и трудолюбивых. Хорошо зарабатывать будут Раки, Львы и Водолеи. Люди легко будут подвергаться на авантюры. Риск будет оправдан, если у вас хорошо развита интуиция. Тогда быстро и легко продвинете дела вперед. Хорошо пойдет строительство. Игровые клубы лучше обходить. Понесете финансовые потери".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Время собирать камни. Все, что наработали в течение предыдущих недель, даст хорошие результаты. Рассчитывайте на деньги, которые уже есть в кармане. Следите за рулем.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Избегайте чужих конфликтов, потому что выйдете из них виновником. Все, что меняется в личной жизни, - к лучшему. Может начаться служебный роман. Наслаждайтесь общением с партнерами.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Романтическое настроение и вдохновения будут толкать к действиям. Экспериментируйте, творите и добьетесь результатов, на которые надеялись не один год. Многим удастся прославиться. Ремонт начинайте после захода солнца.

Рак (22 июня - 22 июля)

Демонстрируйте свои способности. Это время большого количества маленьких удач. Карман быстро наполнится деньгами. Можно ожидать премиальных. Перенесите на эту неделю все важные дела, которые планировали сделать в течение осени.

Лев (23 июля - 23 августа)

На все будете реагировать скептически. Часто можете становиться в оппозицию к другим. Предвзятость будет тормозить ваши действия. Проанализируйте, чего достигли за лето и хотите успеть в течение осени.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вас будут вести за собой новаторы. Начнете чувствовать себя победителем. Повышайте заработки. Соглашайтесь на сверхурочную работу и командировки. Налегайте на арбузы. Это поможет очистить почки.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Чем больше встреч запланируете, тем лучшего результата добьетесь. Хорошо будут писаться книги, стихи, сценарии. Легко сможете завоевывать внимание читателя. При покупке вещей прислушайтесь к консультантам. Выберете что-то надежное и практичное.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Поверьте в свои силы. Получите поддержку сильных и талантливых. Не лежите на диване. Действуйте смело. Чувствовать себя победителем. В ближайшее время такого успеха, как сейчас, ждать не приходится. Освободите себя от обременительных отношений.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Кошелек наполнится. Организуйте встречи старых друзей. В приятном обществе нахлынут воспоминания, которые греют душу. Дайте отдохнуть печени. Откажитесь от спиртного и копченого.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Менять работу и место жительства пока не следует. Поддержать ваши заработки на должном уровне помогут коллеги. Хорошо дела пойдут у тех, кто привык работать в команде и умеет объединять людей вокруг себя

Водолей (21 января - 20 февраля)

Это период открытий. Иначе посмотрите на работу, отношения и домашние дела. Станете хорошими психологами. Не оставляйте возможности решить проблемы, которые, казалось, решить невозможно.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Жизнь будет отводить от неприятностей. Отнеситесь к этому мудро. Больше заработать удастся вечером. Берите работу на дом. Переживете очередной всплеск романтических чувств.

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