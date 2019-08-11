Астролог рассказала, когда ждать денег и славы

В пятницу поступит солидная сумма. В выходные отложите работу и насладитесь отдыхом. Фото: stb.ua

Неделя с 12 по 18 августа принесет немало впечатлений. Хватит времени на размышления. Хотите чего-то достичь, принимайте решение здесь и сразу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В четверг Луна будет полной, - говорит астролог. - Работы будет достаточно, но дела будут продвигаться крайне медленно. В пятницу поступит солидная сумма. В выходные отложите работу и насладитесь отдыхом. Зеленый свет получат амбициозные личности, которые ставят перед собой высокую планку и не боятся сложностей. Слава и признание не замедлят".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Это ваш звездный час. Умейте этим воспользоваться, ловите удачу за хвост. Сможете опережать конкурентов и достигать высоких результатов. Участвуйте в конкурсах. Победа будет за вами. Растет список расходов. Следите за кошельком.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Придется часто делать выбор между тем, чего хочется и что нужно. Много времени и денег потратите на то, чтобы понравиться кому-то. Эксперименты с внешностью не будут удачными.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Упрямство возьмет верх над разумом. Не горячись. Если чувствуете, что не можете уступить, перенесите переговоры до лучших времен. Тогда не навредите своему бизнесу и карьере.

Рак (22 июня - 22 июля)

Не выставляет свои резюме на сайтах по трудоустройству. Найти хорошего работодателя будет сложно. Как и показать себя с лучшей стороны. Хороший заработок поступит в пятницу.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Нахлынет вдохновение. Вы готовы горы свернуть. Все ваши планы получат зеленый свет. Многое добьетесь без особых усилий. Наслаждайтесь результатом своей деятельности. Денег в кармане станет больше.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Будет хотеться стабильности. Пытаетесь все контролировать. Зря не допускаете к делам коллег. В коллективе легче было бы воплотить в жизнь любые амбициозные планы. Вечером в пятницу в вашу дверь постучат бывшие друзья.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Хорошо будут чувствовать себя те, кто имеет надежное плечо рядом. Будьте благодарными. Помните, даже небольшая услуга от кого-то - сейчас на цену золота. Берегите своих покровителей. Ваши слова и поступки могут неправильно воспринимать любимые. Свидание лучше перенести.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Это период хорошего финансового взлета. Достигнете прорыва в делах, которые длительное время не могли сдвинуться с места. Уверенно двигайтесь к своей цели. Берегите от повреждения имущество. Имейте запас денег на осуществление срочного ремонта.https://gazeta.ua/articles/life/_speka-i-grozi-yaka-pogoda-bude-v-nedilyu/920963

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Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Все пойдет в ваши руки. Надо только определиться с целью. Разберитесь со своими желаниями. Заработки задерживаться. Избегайте штрафных санкций и контролируйте свои расходы. Брак лучше отложить.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Берите на себя роль наставника. К вашему мнению будут прислушиваться, ваши умения ценить. Можно просить у начальства о повышении заработка. Свидание назначайте после захода солнца.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Не пытайтесь всего достичь самостоятельно. Конкуренты сейчас сильнее. Ваша задача - следовать за лидером, а не пытаться его перегнать. Заработки растут.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

К вам будут прислушиваться. Будьте откровенны с собой. Защищайте кошелек от убытков. Смелые финансовые шаги приведут к повышению заработков. Не будьте скупыми. Делитесь с близкими вещами и деньгами, предлагайте свою помощь.

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