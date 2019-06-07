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суббота, 08 июня 2019 07:00

Астролог рассказала, каким знакам в выходные лучше отказаться от секса

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Астролог рассказала, каким знакам в выходные лучше отказаться от секса
В выходные отношения будут проверяться на устойчивость. Фото: astrolove.com.ua

В выходные 8 и 9 июня понадобится умение быстро ориентироваться в меняющемся мире. Берегитесь непорядочных людей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не давайте хитрецам и аферистам себя обмануть, - предостерегает астролог. - Осуществлению планов могут препятствовать нестабильная работа техники и средств связи. Окружающие будут слишком чувствительными. Особенно пожилые родственники. Будьте терпеливыми к переменам их настроения. Не спорьте со старшими по возрасту".

По словам астролога, в выходные отношения будут проверяться на устойчивость.

"Умейте прощать. Храните верность. Не позволяйте посторонним вмешиваться в свое личное пространство, - говорит астролог. - Тельцам, Львам, Девам и Козерогам лучше воздержаться от интимных отношений. Легко будет подцепить инфекцию. Может наступать нежелательная беременность. Берегитесь участия в любовных треугольниках. Есть риск потерять отношения, которые вам дороги".

Овен

Поступит неожиданная прибыль. Может вернуться давно забытый долг. Вам будет везти с выгодными покупками. Досадный поступок близкого человека может оттолкнуть вас. Не принимайте окончательных решений на будущее. Дайте партнеру второй шанс.

Телец

Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Вам едва хватает денег на осуществление необходимых покупок. С любимыми легче будет договориться в субботу. Воскресный вечер может закончиться неожиданной ссорой.

Близнецы

Не позволяйте себя обмануть на рынке. Позаботьтесь о сохранении собственных вещей. Их могут испортить в транспорте или на вокзале. Примите приглашение на творческий вечер. Вас ждет встреча с интересными людьми. Посвятите эти выходные искусству.

Рак

Ограничьте круг общения в эти дни. Сумейте отказать слишком назойливым собеседникам. Займитесь обустройством своего дома. Желудок медленно перетравлюватиме пищу. Позаботьтесь о своевременном здоровом питание.

Лев

Сохраняется сложная финансовая ситуация. Ищите дополнительные средства экономии. Старайтесь не занимать денег. Избегайте заражения грибковой инфекцией. Не носите чужого обуви. В бассейне или бане не следует ходить босиком.

Дева

Оформлением имущественных поручений займитесь в рабочие дни. В выходные порадуйте малышей подарками. Случайное знакомство в эти дни может иметь романтическое продолжение. Одиноким желательно не засиживаться дома. Посещайте общественные места отдыха.

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Весы

Заработки не оправдают ожиданий. Придется уменьшать расходы. Будет раздражать прагматичность партнеров. Возникнет желание найти себе интересного собеседника. Не делайте этого.

Скорпион

Финансовая ситуация усложняется. Вы не успевать обеспечить своевременного пополнения своего кармана. Не отказывайтесь от материальной поддержки со стороны родственников. За суетой некогда будет заняться любимыми делами.

Стрелец

В вашем кармане достаточно денег. Дополнительных взносов потребуют транспортные средства. Не медлите с проведением текущего ремонта. Не давайте волю сомнениям. Изменить что-то в личной жизни лежа на диване не удастся.

Козерог

Не пытайтесь удовлетворить все прихоти партнеров. Думайте о завтрашнем дне. Крупных выплат в ближайшее время не предвидится. Прислушайтесь к советам старших друзей. Они помогут вам уладить недоразумение с любимыми.

Водолей

Покупайте книги. Пополните свою коллекцию фильмов. Заработанного за неделю хватит на покупки, которые давно хотите осуществить. Позвоните родителям. Займитесь делами, которые давно откладывали. Отдохнуть вместе с милыми не удастся.

Рыбы

Деньги будут поступать отовсюду понемногу. Порадуйте себя обновкой. Некоторую сумму следует отложить на непредвиденные расходы. Создайте дома уютную атмосферу. Устройте ужин при свечах. Любимые отблагодарят за такую романтику. Поиграйте в теннис или бадминтон. Побегайте по стадиону. Поддерживайте тело в здоровом тонусе.

3 июня украинцы имели возможность наблюдать за первым летним молодым месяцем. По словам астрологов, он принесет удачу Ракам, Тельцам, Девам, Козерогам и Скорпионам.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
08
июня

Ее называли официальным экстрасенсом Советского Союза

Тело первого альпиниста нашли через 75 лет

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