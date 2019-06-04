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среда, 05 июня 2019 07:00

Астролог рассказала, какие знаки будут зарабатывать больше других

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Астролог рассказала, какие знаки будут зарабатывать больше других
Желательно отложить первый визит к врачу. Поставленным этого дня диагнозам не стоит доверять. Фото: svoboda.org

В среду 5 июня трудно будет сосредоточиться на работе. Могут беспокоить беспричинные тревоги. Быстро будет наступать усталость.

Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Большинство дел может тормозиться. Не планируйте плотного графика работы на этот день, - советует Максимова. - Деньги будут водиться в карманах Тельцов, Раков и Водолеев. Заработанного хватает на все необходимое. Не пора назначать важные встречи. Желательно отложить первый визит к врачу. Поставленным этого дня диагнозам не стоит доверять. Анализы придется пересдавать. Лечение может оказаться бесполезным".

Будьте последовательны в своих действиях. Не провоцируйте окружающих на конфликт.

"Берегитесь уличных собак. Повышается агрессивность животных", - предупредила астролог.

Больше о том, чего стоит ожидать от 5 июня, читайте в подробном гороскопе Елены Максимовой.

Овен

Надежных деловых партнеров не найти. Они будут регулярно подставлять. Из-за этого вы не получите ожидаемой суммы. Не нанимают этого дня рабочих. Они приведут к дополнительным убыткам.

Телец

Денег будет достаточно. Но увеличиваются расходы на нужды детей. Родителям понадобится ваша материальная помощь. Посмотрите вместе с младшими членами семьи кино или познавательные передачи. Поделитесь впечатлениями. Сделайте семейное общение более интересным.

Близнецы

Не ищите возможности быстро заработать большие деньги. Будете иметь убытки. Держитесь за надежный источник доходов. Даже если сейчас вас не устраивает заработок. Недоразумения в семье могут возникнуть из-за недостатка общих интересов.

Рак

Заработок будет поступать вовремя. На все необходимое денег будет хватит. Бежать от неприятных разговоров со знакомыми не следует. Позовите на помощь чувство юмора. Разрядите обстановку. Разговор пойдет в конструктивном русле.

Лев

Сэкономить не удастся. Соблазн приобрести что-то новенькое будет слишком большой. Будьте внимательны на рынке. Вам могут продать некачественный товар. Партнеры приятно удивят вас умением находить выход из сложных ситуаций. Положитесь на их сообразительность.

Дева

Не доверяйте рекламе. Пользы от приобретенной вещи будете иметь немного. Следите за своими словами. Полученную из ваших уст информацию могут использовать против вас. Следите за работой сердца во время интенсивных тренировок. Могут появиться признаки аритмии или тахикардии.

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Весы

Вскоре вам понадобится немалая сумма. Заработанные в этот день деньги желательно сэкономить. Вовремя рассчитывайтесь с долгами за коммунальные услуги. Опять влюбиться в свою "половинку" будет не трудно. Она будет выглядеть великолепно и порадует каким-то сюрпризом.

Скорпион

Подождите с принятием решения о дополнительном трудоустройстве. Вы не получите там обещанного заработка. Относитесь спокойно к сенсационным новостям. Особенно если их принесли вам эмоциональные знакомы.

Стрелец

Обещанные деньги не дойдут до вас в полном объеме. Часть заработанного будет взыскано в виде штрафов или комиссионных. Отстаивайте свои финансовые интересы. Проведите свободное время среди приятных знакомых. Пригласите любимых в кафе. Вместе восстановите душевные силы после тяжелого рабочего дня.

Козерог

Отложите оформления документации. Не спешите с переездом. Обостряется чувство одиночества. Поэтому не сидите дома наедине с собственными мыслями. Развлекитесь с друзьями.

Водолей

Заработки поступят вовремя. Но удовлетворить все желания вы пока не сможете. Не отказывайте себе в удовольствии помечтать о великом. Младшие члены семьи не будут давать вам покоя. Смиритесь. Придется отказаться от части собственных планов.

Рыбы

Дефицита средств не будет. Во время проведения финансовых операций не обращайтесь к услугам посредников. Это день романтиков. Назначайте свидания любимым. Будьте откровенны. Говорите им о своих чувствах.

Новолуние в июне принесет удачу Ракам, Тельцам, Девам, Козерогам и Скорпионам.

Автор: Gazeta.ua
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