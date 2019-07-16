Астролог рассказала, как изменится жизнь после лунного затмения

Романтическое настроение 17 июля создаст лучшую атмосферу для свидания. Фото: slavdelo.dn.ua

Смелые и изобретательные проживут плодотворный день. 17 июля нельзя бездельничать. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Лунное затмение прошло. Жизнь изменится к лучшему, - говорит астролог. - Используйте шанс исправить допущенные ранее ошибки. Не стоит начинать новые проекты и заниматься расширением бизнеса. Не открывайте новые предприятия. Эти шаги окажутся убыточными. Однако влюбленные могут именно в этот день предложить милым руку и сердце. Романтическое настроение этой среды создаст лучшую атмосферу для свидания".

По словам астролога, в среду во многих улучшится самочувствие.

"Болезни отступать. Поддерживайте здоровый образ жизни. По возможности откажитесь от лекарств", - говорит Елена Максимова.

Овен

Доверьте решение своих финансовых проблем компетентным людям. Ваши усилия окажутся напрасными. Возможны мелкие потери в виде утерянных вещей.

Телец

Без денег вы не останетесь. Будет везти на выгодные финансовые предложения. Но не старайтесь достичь быстрого заработка. Ваша экономика может пострадать от неудачных попыток. Будет наблюдаться тенденция к повышению кровяного давления. Гипертоникам следует позаботиться о себе.

Близнецы

Серьезных проблем в сфере финансов не ожидается. Не следует заниматься переоснащением профессионального оборудования.

Рак

После осуществления неотложных выплат на руках останется небольшая сумма. Придется жить в экономном режиме. Понадобится умение молчать в ответ на несправедливые обвинения. Крайне неблагоприятный день для поиска своей пары.

Лев

Сведите расходы к минимуму. Не стоит идти к шефу с просьбой о повышении заработка. Большинство свободного времени посвятите любимому делу. Но не забудьте и о своих обещаниях любимым.

Дева

Не носите в кошельке большой суммы. Деньги будут быстро всплывать. Сознательно сдерживайте желание приобрести еще какую-то мелочь.

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Весы

Ожидаемые деньги поступят вовремя. Не следует покупать офисную технику и компьютеры. Есть высокая вероятность приобрести поврежденные вещи. Не засиживайтесь вечером дома. Отдохните в хорошой компании.

Скорпион

Вы можете переоценить собственные финансовые возможности. Не обещайте кому-то материальной поддержки. Выставлять в продажу свои вещи не следует. Не несите нервного напряжения в дом, чтобы не испортить родным вечер.

Стрелец

Размер прибыли не оправдает ваших надежд. Пересмотрите список запланированных покупок. Придется его существенно урезать. Меньше говорите. Пусть красноречивыми будут ваши поступки.

Козерог

Уровень доходов постепенно растет. Не упускайте возможности дополнительно заработать. Вам будет везти. Но не в азартных играх. Посетите сауну. Поплавайте в прохладной воде бассейна. Контраст температур будет вызывать ощущение бодрости и омоложения.

Водолей

Финансовые расчеты могут оказаться неверными. Принимать быстрые решения опасно. Проверяйте сдачу на рынке.

Рыбы

Денег хватает на все необходимое. Подождите с большими покупками. Качество приобретенных вещей не будет удовлетворять вас. Объективно оценить причины личных неудач вы не сможете. Поговорите об этом с друзьями.

В ночь на 17 июля произошло лунное затмение. Астролог рассказала, что ожидать от этой неделе и стоит ли доверять снам.