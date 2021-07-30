Астролог рассказала, чем удивит предпоследний день месяца

Займитесь укреплением ногтей. Усильте уход за волосами. Фото: pixabay.com

30 июля налегайте на дыни и арбузы. Обогатите рацион черникой. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Один из самых спокойных и результативных дней недели, - говорит астролог. - Многое будет получаться в предпоследний день месяца. Обстоятельства будут подталкивать к действию. Поэтому не тратте время попусту. И день по-настоящему хорошо сложится. Замените мясные блюда рыбными. Не пейте газированных напитков. Желательно придерживаться принципа раздельного питания. Займитесь укреплением ногтей. Усильте уход за волосами. Защитите их от негативных воздействий внешней среды. Операции на органах зрения лучше отложить. Берегите глаза от пыли и грязи. Возможно обострение конъюнктивита".

Овен

Есть риск появления воспалительных процессов в мочегонных путях. Не медлите с лечением. Уделите внимание личной гигиене.

Телец

Время заняться лечением мозолей и трещин на пятках. Сделайте вечером ванночки для ног. Не носите тесную обувь.

Близнецы

Не провоцируйте расстройства желудка. Отдавайте предпочтение простым домашним блюдам. Позаботьтесь о совместимости продуктов. Ешьте чаще малыми порциями.

Рак

Ухудшается мозговое кровоснабжение. Сложно будет сосредоточиться на работе. Не засиживайтесь долго на одном месте. Чаще проветривайте помещение.

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Лев

Замедляться процессы переваривания пищи. Будет беспокоить чувство тяжести в желудке. Желательно пополнить полезную микрофлору кишечника.

Дева

Позаботьтесь о предупреждении болезней органов выделительной системы. Пейте чистую воду. Не переохлаждайте нижнюю часть тела.

Весы

Будьте осторожны при работе с агрессивными веществами. Защитите дыхательные пути от вредного испарения. Избегайте химических ожогов.

Скорпион

Следите за работой сердца во время интенсивных тренировок. Могут появиться признаки аритмии или тахикардии. Необходимо вовремя уменьшить нагрузку.

Стрелец

Начните закаливание организма. Снижение температуры воды во время душа будет способствовать бодрости.

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Козерог

Будет беспокоить урчание в животе. Исключайте из рациона углеводы. В сложных случаях желательно применить препараты-сорбенты.

Водолей

Операции на половых органах желательно отложить. Они будут проходить с осложнениями. Позже понадобится длительный курс лечения.

Рыбы

Быстро будут уставать ноги. Работать стоя будет трудно. Чаще отдыхайте.

В воскресенье - 1 августа. Астролог рассказала, что хорошего принесет этот месяц для каждого.