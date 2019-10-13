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воскресенье, 13 октября 2019 20:00

Астролог рассказала, чем шокирует неделя с 14 по 20 октября

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Астролог рассказала, чем шокирует неделя с 14 по 20 октября
Полнолуние будем иметь в ночь с воскресенья на понедельник. Внутреннее напряжение растет. Фото: astrozodiac.net

Это неделя стрессов и перепалок. Трудно будет как следует собраться с мыслями. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова

"Мало что удастся довести до конца. Времени будет мало, - говорит астролог. - Никто не захочет идти на компромиссы. Упорство и настойчивость приведут к беготни. Результата ждать бесполезно. Полнолуние будем иметь в ночь с воскресенья на понедельник. Внутреннее напряжение растет. Участятся истерики и скандалы. Капризными будут женщины. Их поведение шокирует. Трудно пойдут дела у людей творческих. Дизайнерские решения разочаруют. Вкусы заказчика и исполнителя не будут совпадать. Не наносите вред своему имиджу".

Овен (21 марта - 20 апреля)

В друзья напросятся люди, которые впоследствии будут всячески пытаться помешать. Не стоит приглашать гостей. Они принесут ссоры в ваш дом. Не спорьте с подчиненными и руководителями. Споры разгораться, а работа будет стоять.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Используете все возможности, чтобы доказать свою правоту. Не стоит что-либо отстаивать собственное мнение.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не надо выяснять отношения с родителями и любимыми. Впереди - застой в делах. В кризисный период придется часто обращаться к родным за советом и поддержкой. Не вносите задаток за недвижимость. Могут пересматриваться условия продажи.

Рак (22 июня - 22 июля)

Форсмажорная неделя. Не спешите. Хорошо смотрите по сторонам, когда переходите дорогу. Во вторник и среду просите прощения и миритесь с родными. Легко будет выйти из любого конфликта.

Лев (23 июля - 23 августа)

Хороший результат даст все, что сделаете сами. Трудно будет удержаться на должном финансовом уровне. Избегайте лишних затрат. Боритесь за каждую копейку. Вовремя предъявляйте претензии, если вам не доплатили.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Выгодных финансовых предложений не будет. Откажитесь от соблазна заработать как можно больше. Ревность и недоверие испортит отношения. Атмосфера в доме напряженная. Поговорите с любимыми откровенно. Не привлекают к этим разговорам родителей или друзей.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Неделя неудобных решений. Не торопитесь и допустите меньше ошибок. Удастся сделать несколько удачных покупок. Следите, чтобы продавец правильно оформил гарантийные талоны. Все чаще будет случаться бракованная техника.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не пытайтесь кому-то насолить, потому что навредите себе. Напомнят о себе старые долги. Вовремя ликвидируйте неполадки сантехники. Волнение будут вызывать отношения.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Бесполезно пытаться быстро достичь результата. Им вряд ли останетесь довольны. Не решайте финансовых проблем в пятницу. Это время убытков и недоразумений. Есть шанс укрепить здоровье на год вперед.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Распугаете окружающих своей невнимательностью. Не игнорируйте потребностей любимых и детей. Достаточно угроз и наставлений. Язык ультиматумов только отдалит вас друг от друга. Финансовые возможности ограничены.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Удачно преодолевать препятствия. Это время солидных финансовых поступлений. Остерегайтесь конфликтов с партнерами. Они всячески будут пытаться вам угодить. Гордыня подведет.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не спешите делать выводы и принимать решения. Они окажутся ошибочными. Сами себе усложните жизнь. Деньги будут поступать, но их быстро придется отдать за товары, которые давно хотели приобрести.

Выходные 12 и 13 октября стоит провести с семьей. Астролог сообщила, которые знаки разбогатеют.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
13
октября

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