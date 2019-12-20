Астролог рассказала, чего нельзя одевать в новогоднюю ночь

Платья должны делать акцент на преимуществах вашей фигуры. Фото: vsegoda.com

31 декабря одевайтесь в черное, красное и белое. Эти цвета в новогоднюю ночь принесут успех, счастье и улучшат самочувствие. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Мужчинам следует выбрать приталенные рубашки, чтобы подчеркнуть плечи. Женщинам подойдет нежный и романтический стиль. Платья должны делать акцент на преимуществах вашей фигуры. Волосы распустите. Можно использовать кожаные обручи и повязки. Из аксессуаров выберите пояса, серебряные украшения с полудрагоценными камнями", - говорит астролог.

По словам астролога, обувь у женщин должно быть массивной - с платформой и широкими каблуками.

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"Нельзя одевать широких юбок и многослойной одежды. Лучше отказаться от блузок с большим откидным воротником и широкими рукавами, - говорит Максимова. - Хорошо, если наряд будет с большим количеством пуговиц. Лучше подойдут вещи, сшитые своими руками. Они будут своеобразным оберегом. Когда будете плести или шить одежду для себя, думайте, от чего хотите себя предостеречь в следующем году".

Новый год, праздник к которому надо готовиться заранее. Спланировать вечер, купить подарки, приготовить салаты и закуски, а еще постараться придерживаться примет, чтобы не навлечь беду в новом году.