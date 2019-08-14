Астролог рассказала, чего хорошего ждать 15 августа

15 августа больше времени уделите семье. Фото: kp.ua

В четверг 15 августа Месяц будет полным. Это критический день. Не возлагает на него больших надежд. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"15 августа пройдет бурно и безрезультатно. Не стоит настойчиво добиваться своего, - советует астролог. - Особенно если на пути к осуществлению желаемого возникает много препятствий. Больше времени уделите семье. Позаботьтесь о создании уюта в доме. Пригреет беспризорное животное. Его появление в этот день на вашем пороге - это хороший знак. Возникает тенденция к повышению артериального давления. Чаще будут случаться нервные расстройства. Следите за самочувствием".

Овен

Подарков ожидать не следует. Деньги принесет упорный труд. Вкладывайте средства в расширение бизнеса. Увеличиваются расходы на нужды детей.

Телец

Объясниться с близкими людьми будет легко. Между партнерами будет царить согласие. Однако личное может мешать вашей работе. Руководство вряд ли обрадуется вашем очередном отпуске.

Близнецы

Поддержите малообеспеченные семьи. Не жалейте денег на благотворительные дела. Желание обогатиться быстро приведет к материальным потерям.

Рак

Застрахуйте свое имущество. Покупайте товары для путешествия и туризма. Близким людям нужна ваша помощь. Подставьте свое сильное плечо вовремя. Будьте терпеливыми.

Лев

Поиски дополнительного заработка не дадут желаемых результатов. Отложите поход по магазинам. Почувствуете, что отношения улучшаются. Воздержитесь от критики в адрес любимых.

Дева

День повышенного экономического риска. Финансовые планы разрушатся. Новые предложения партнеров не удовлетворять вас. Следите за движением денег.

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Весы

Ожидаются очередные денежные поступления. Отложите подписание имущественных поручений. Не отказывайте родным в финансовой поддержке. Будет надоедать ухаживания неприятного для вас человека. Это будет мешать реализации личных планов. Сумейте прямо и вежливо отказать.

Скорпион

Не позволяйте себе лениться. Соглашайтесь на дополнительную работу. Создайте денежный запас. Вскоре он понадобится.

Стрелец

Могут ощущаться некоторые финансовые ограничения. Но ежедневные расходы ваши доходы будут покрывать полностью. Отказаться стоит только от крупных покупок.

Козерог

Этот день не принесет существенных доходов. Подписание важных финансовых сделок отложите до понедельника. Вы будете иметь особую силу очаровывать людей. Не удивляйтесь вспышки активности партнеров. Они захотят вашей привязанности.

Водолей

В течение дня придется решать несколько срочных финансовых вопросов. Будьте готовы к незапланированным расходам. Действуйте осторожно.

Рыбы

Ваши попытки увеличить свои доходы не дадут ощутимых результатов. Финансовая ситуация будет оставаться стабильной. Продолжается период романтического подъема. Посвятите вечерние часы интимному общению с любимыми.

Неделя с 12 по 18 августа - звездный час для Овнов. Вдохновение вернется к Львам и Стрельцам. Что ждать другим знакам, читайте в подробном недельном гороскопе.