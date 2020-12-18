Астролог предупредила, что нельзя дарить на Новый год

Сильными 31 декабря будут Марс, Юпитер и Сатурн. Эти планеты связаны с техникой, деревянными и металлическими изделиями. Фото: pixabay.com

В эту новогоднюю ночь не стоит дарить халаты, пижамы, полотенца, тапки, мобильные телефоны и кошельки, а также всего, что подчеркивает богатство и статус. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не демонстрируйте кому-то собственную состоятельность, - говорит астролог. - Начинается эра изобретений. Будут цениться креативные вещи, новейшие технологические изобретения или изготовленные собственноручно вещи".

Сильными 31 декабря будут Марс, Юпитер и Сатурн.

"Эти планеты связаны с техникой, деревянными и металлическими изделиями, - говорит Максимова. - Поэтому стоит дарить наборы строительных и туристических инструментов, полезную технику для дома, фонарики, интересные технические изобретения. Важной будет не стоимость, а практичность подарка".

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Детям дарите подвижные игругки, которые развивают внимание и интеллект.

"Любимым - украшения из дерева и металла. Хотите порадовать хозяйку, презентуйте микроволновую печь, кофемолку, кухонный комбайн - устройства, которые облегчат работу на кухне. Избегайте всего, что связано с огнем. Не стоит презентовать свечи и зажигали. Хорошим подарком будут часы. Лучше механические. Они подчеркнут важность времени, побуждают к действиям", - говорит Елена Максимова.

Этого Нового года надо нарушать правила и делать так, как хочется, а не как модно. Лучше поставить дидуха на столе, чем елку.