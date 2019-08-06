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четверг, 08 августа 2019 07:00

Астролог предупредила, чего остерегаться 8 августа

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Астролог предупредила, чего остерегаться 8 августа
8 августа не оставляйте без присмотра работающую бытовую технику. Фото: astrozodiac.net

Утром 8 августа будет много аварийных ситуаций в сетях водоснабжения и канализации. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не стоит заниматься ремонтом сантехники, - предупреждает астролог. - Проверяйте краны перед выходом на работу. Не оставляйте без присмотра работающую бытовую технику. Учитывайте человеческие слабости. Не обижайте близких. Помогите им преодолеть подавленное настроение и депрессию".

Овен

Существенного заработка не будет. Проведите ревизию своей бухгалтерии. Вовремя оплачивайте счета. Не покупайте одежды. Подавайте нуждающимся.

Телец

За собственной неосмотрительности можно потерять немалые деньги. Не позволяйте себя обмануть. Доверие в финансовых вопросах не уместно.

Близнецы

Остро будет ощущаться одиночество. Особенно если вы еще не нашли своей пары. Активизируйте переписку с приятными знакомыми.

Рак

Легко расставайтесь со старыми вещами. Предоставьте материальную поддержку пожилым родственникам. Избегайте стрессовых ситуаций. Возможно резкое повышение артериального давления.

Лев

Будьте порядочными в отношениях с финансовыми партнерами и клиентами. Не питает чрезмерных меркантильных интересов. Ситуация может обернуться против вас.

Дева

Прекратите диктовать партнерам свои требования. Вы добьетесь покорности. Но можете потерять их доброе отношение к вам. Откажитесь от употребления приправ, которые раздражают слизистую кишечника.

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Весы

Определенная ограниченность в финансах будет мешать осуществлению ваших планов. Не пытайтесь что-либо сделать желаемую покупку. Подождите.

Скорпион

Денег хватает. Рассчитывайтесь наличными за товары и услуги. Не используйте кредитные карточки.

Стрелец

Прихода денег не предвидится. Есть риск приобрести вещи со скрытыми недостатками. Без крайней необходимости не стоит ходить в супермаркет.

Козерог

Экономить не придется. В вашем распоряжении достаточная сумма. Не давайте людям в пользование свои вещи. Они не скоро вернутся к вам.

Водолей

Неблагоприятный день для осуществления торговых операций. Не обольщайтесь на выгодные предложения. В конце концов вы понесете убытки.

Рыбы

Вкладывать деньги в обновление профессионального оборудования не время. Оно не будет служить долго. Новое программное обеспечение может навредить работе компьютера.

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Автор: Gazeta.ua
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