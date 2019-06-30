Астролог предупредила, чего не следует делать накануне затмения

Могут наблюдаться перепады настроения. Следите за своими словами во время разговоров. Фото: stb.ua

1 июля - сутки накануне солнечного затмения. Это неудачное время для начала переговоров, свиданий и признаний. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот период могут обостриться психические заболевания, - говорит Максимова. – Могут наблюдаться перепады настроения. Следите за своими словами во время разговоров. Неосторожно брошенное слово может осложнить отношения с собеседником".

Могут возникать проблемы из-за поспешно принятые решения.

"Умейте ждать и предвидеть заранее последствия своих действий. Не стоит менять свой имидж. Попытка вряд ли будет удачной. Возрастет количество краж. Следите за своими вещами", - говорит астролог.

Овен

Существенного дохода не ожидается. Следите за своими кошельками, очками и украшениями. Не планируйте большого количества деловых контактов в день. Семья скучает без вашего внимания. Побудьте с близкими вечером.

Телец

Не следует проводить реорганизации производства, открывать филиал фирмы. Убытков трудно будет избежать. Лучше сделайте взносы в благотворительный фонд.

Близнецы

Есть риск переоценить свои финансовые возможности. Принимайте взвешенные решения относительно распределения средств. Не делите еще не заработанных денег. Вам не будет хватать терпения. Воспитание малышей поручите кому-то из родственников.

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Рак

Подведите итоги финансовой деятельности за последний месяц. Поищите причины чрезмерного оттока средств. Продумайте возможность более эффективного их использования. Сделайте небольшой подарок жене (мужу). Они будут приятно удивлены.

Лев

Увеличение заработков не улучшит финансовой ситуации. Расходы тоже будут расти. Не надо покупать бытовую технику. Сдерживайте проявления своего эгоизма. Не требуйте от любимых все больше внимания.

Дева

Проведение крупных банковских операций желательно перенести. Ожидается спад деловой активности. Выгодных финансовых предложений не поступит. Не стремитесь решать проблемы всех домашних самостоятельно. Вы будете быстро уставать.

Весы

Содержится средний уровень доходов. Не следует принимать участие в распродаже товаров. Вы рискуете набрать дешевого хлама. Не игнорируйте боли в груди. Обратитесь к кардиологу.

Скорпион

Не олицетворяет новых идей в жизнь. Не хватит финансовых ресурсов. Поищите спонсоров. Позвольте жене (мужу) хорошо отдохнуть после напряженного рабочего дня. Возьмите вечером все домашние хлопоты на себя.

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Стрелец

Что-то должно исчезнуть с вашего дома. Вынесите на помойку щербатую посуду и старое тряпье. Таким образом вы сможете предотвратить потерю нужной вещи.

Козерог

Не нужно заботиться о переоборудовании своего дома. Придется несколько раз начинать эту работу снова. Осторожно пользуйтесь бытовой техникой. Некоторую давно пора сдать в ремонт.

Водолей

Имеющаяся в кошельке сумма позволит обеспечить лишь необходимый прожиточный минимум. Не допускайте хаотических расходов. Избегайте стрессовых ситуаций. Не провоцируйте повышение внутричерепного давления.

Рыбы

Соглашайтесь на подработки. Вам хорошо за них заплатят. Вечером вы сможете сделать удачные покупки. Достичь взаимопонимания с милыми будет трудно. Вы не будете слышать друг друга. Старайтесь не допускать длительных разговоров.

В июле станем свидетелями полного солнечного и частичного лунного затмения. Как пережить его без потерь.