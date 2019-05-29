Астролог посоветовала, чем заняться в первую неделю лета

В понедельник легко будет попрощаться с вредными привычками. Фото: politeka.net

3 июня на небе будем наблюдать Новолуние. В полдень понедельника составьте планы на полгода вперед. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошо и ясно будет работать голова, люди будут видеть перспективы и уверенно идти к своей цели, - говорит астролог. - Планирование будет удачным и поможет не сбиться с маршрута. Не спешите что-то запускать. Проанализируйте, что мешает и как от этого избавиться".

В понедельник легко будет попрощаться с вредными привычками.

"Неделя требует постоянного движения. Настроение будет приподнятым. В парикмахерскую идите до четверга. Позже удачной стрижки сделать не удастся", - говорит астролог.

Предлагаем Вашему вниманию полный прогноз для каждого знака в неделю.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы полны сил и энергии. Почувствуете себя нужным. Важные финансовые операции проведите в начале недели. Это поможет избежать убытков. С четверга не стоит вкладывать или занимать деньги.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Будете жить по девизу: вижу цель - не вижу препятствий. Используете жесткие методы продвижения вперед. Не навредите тем, кто рядом. Иначе потеряете отношения с хорошими и надежными людьми.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Хотите что-то сделать хорошо, начните этом в понедельник. Сейчас вы есть хозяином ситуации. Со среды придется плыть по течению и подчиняться обстоятельствам. На все, что нужно, денег будет хватает. Поступят премиальные, появится возможность заработать солидную сумму за короткий промежуток времени.

Рак (22 июня - 22 июля)

Трудно будет выдержать темп, который предлагает жизнь. Главное - не наделать ошибок в понедельник. Отношения с партнерами будут зависеть от того, насколько вы готовы прислушиваться к их потребностям. Если эгоистично заниматься собственными делами, не удивляйтесь, что любимые проигнорируют ваши просьбы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Долго сидеть на двух стульях не удастся. Вовремя сделайте выбор. Бесполезно искать поддержки среди новых знакомых. Свои сомнения и переживания доверять лучше только близким людям. Усложняется выведение желчи. Откажитесь от жирных блюд.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Время кардинальных изменений. Придется подчиняться обстоятельствам. Сумейте правильно использовать все шансы, которые подбрасывает судьба. В финансовых вопросах будет везти. Заботьтесь о пополнении денежного запаса. Вы можете внезапно влюбиться.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Силы и вдохновение хватает, чтобы горы свернуть. Но помните, что за свои действия рано или поздно придется ответить. Не делайте людям того, чего бы не хотели, чтобы делали вам. Разберитесь сначала со своими желаниями, а затем отправляйтесь на поиски своей пары.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Боритесь за свое место под солнцем сами. Не надейтесь на то, что вас поддержат в чем-то коллеги. Будьте готовы действовать и достигать желаемого.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Даже краткосрочные отношения принесут огромное удовольствие. Не давайте дальновидных обещаний. Будьте внимательны во время операций купли - продажи. Чтобы не переплачивать за товар.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Неделя будет постоянно подталкивать к изменениям, вы же будете противостоять им. Поэтому навредите себе. Не пора экспериментировать с деньгами и брать кредиты. Их трудно будет вернуть.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Большую роль играет случайность. Будьте готовы к экспромтам. Не спешите вкладывать деньги в недвижимость. Не ускоряет развития существующих отношений. Некоторое время лучше оставаться на расстоянии. Это поможет лучше узнать своих избранников.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Появится много помощников. Это будет давать как преимущества, так и недостатки. Многие из них могут совать нос в ваши дела. Давно налаженный бизнес будет приносить стабильный заработок. Новые проекты окажутся убыточными. Застрахуйте свое имущество. Не идите на конфликт с родителями. Лучше промолчать и уступить.

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