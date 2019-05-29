Астролог посоветовала, чем заняться в первую неделю лета

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 5832
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
1 Просмотров: 738
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4006
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2826
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2493
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2349
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3249
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1404
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7389
Фото
Все фото
12
5
7
6
14
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Уничтожили врага на Приазовье - показали впечатляющие военные учения
Уничтожили врага на Приазовье - показали впечатляющие военные учения
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
Привыкла к звукам сирен и свежим фруктам три раза в год, - украинка о жизни в Израиле
Привыкла к звукам сирен и свежим фруктам три раза в год, - украинка о жизни в Израиле
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
Видео
Все видео
Ветераны записали мотивирующий ролик
Ветераны записали мотивирующий ролик
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 261
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 702
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3249
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30367
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2340
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 июня 2019
Просмотров: 468
Новий правопис
– Не знаю, чи в нас із ним щось вийде. Він пише через дефіс "будь ласка", а "будь-який" – без, – каже подруга Світлана. Вона ...
воскресенье, 02 июня 2019 20:00

Астролог посоветовала, чем заняться в первую неделю лета

  Комментировать
Астролог посоветовала, чем заняться в первую неделю лета
В понедельник легко будет попрощаться с вредными привычками. Фото: politeka.net

3 июня на небе будем наблюдать Новолуние. В полдень понедельника составьте планы на полгода вперед. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошо и ясно будет работать голова, люди будут видеть перспективы и уверенно идти к своей цели, - говорит астролог. - Планирование будет удачным и поможет не сбиться с маршрута. Не спешите что-то запускать. Проанализируйте, что мешает и как от этого избавиться".

В понедельник легко будет попрощаться с вредными привычками.

"Неделя требует постоянного движения. Настроение будет приподнятым. В парикмахерскую идите до четверга. Позже удачной стрижки сделать не удастся", - говорит астролог.

Предлагаем Вашему вниманию полный прогноз для каждого знака в неделю.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы полны сил и энергии. Почувствуете себя нужным. Важные финансовые операции проведите в начале недели. Это поможет избежать убытков. С четверга не стоит вкладывать или занимать деньги.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Будете жить по девизу: вижу цель - не вижу препятствий. Используете жесткие методы продвижения вперед. Не навредите тем, кто рядом. Иначе потеряете отношения с хорошими и надежными людьми.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Хотите что-то сделать хорошо, начните этом в понедельник. Сейчас вы есть хозяином ситуации. Со среды придется плыть по течению и подчиняться обстоятельствам. На все, что нужно, денег будет хватает. Поступят премиальные, появится возможность заработать солидную сумму за короткий промежуток времени.

Рак (22 июня - 22 июля)

Трудно будет выдержать темп, который предлагает жизнь. Главное - не наделать ошибок в понедельник. Отношения с партнерами будут зависеть от того, насколько вы готовы прислушиваться к их потребностям. Если эгоистично заниматься собственными делами, не удивляйтесь, что любимые проигнорируют ваши просьбы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Долго сидеть на двух стульях не удастся. Вовремя сделайте выбор. Бесполезно искать поддержки среди новых знакомых. Свои сомнения и переживания доверять лучше только близким людям. Усложняется выведение желчи. Откажитесь от жирных блюд.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Время кардинальных изменений. Придется подчиняться обстоятельствам. Сумейте правильно использовать все шансы, которые подбрасывает судьба. В финансовых вопросах будет везти. Заботьтесь о пополнении денежного запаса. Вы можете внезапно влюбиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как жили украинцы в начале ХХ века

Весы (24 сентября - 23 октября)

Силы и вдохновение хватает, чтобы горы свернуть. Но помните, что за свои действия рано или поздно придется ответить. Не делайте людям того, чего бы не хотели, чтобы делали вам. Разберитесь сначала со своими желаниями, а затем отправляйтесь на поиски своей пары.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Боритесь за свое место под солнцем сами. Не надейтесь на то, что вас поддержат в чем-то коллеги. Будьте готовы действовать и достигать желаемого.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Даже краткосрочные отношения принесут огромное удовольствие. Не давайте дальновидных обещаний. Будьте внимательны во время операций купли - продажи. Чтобы не переплачивать за товар.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Неделя будет постоянно подталкивать к изменениям, вы же будете противостоять им. Поэтому навредите себе. Не пора экспериментировать с деньгами и брать кредиты. Их трудно будет вернуть.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Большую роль играет случайность. Будьте готовы к экспромтам. Не спешите вкладывать деньги в недвижимость. Не ускоряет развития существующих отношений. Некоторое время лучше оставаться на расстоянии. Это поможет лучше узнать своих избранников.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Появится много помощников. Это будет давать как преимущества, так и недостатки. Многие из них могут совать нос в ваши дела. Давно налаженный бизнес будет приносить стабильный заработок. Новые проекты окажутся убыточными. Застрахуйте свое имущество. Не идите на конфликт с родителями. Лучше промолчать и уступить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Астролог посоветовала, чем заняться в первую неделю лета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июня

В Канаде приняли закон связан с украинцами

Папа римский целовал польскую землю

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
46
 Просмотров: 33374
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
14
 Просмотров: 26298
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
22
 Просмотров: 19287
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
7
 Просмотров: 18450
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 12636
Общество
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 8526
Украинский транспортный проект признали одним из лучших в мире
Украинский транспортный проект признали одним из лучших в мире Просмотров: 387
Следующий год будет шоковым - Супрун предупредила врачей
Следующий год будет шоковым - Супрун предупредила врачей Просмотров: 1792
Вятрович прокомментировал снос памятника Жукову
Вятрович прокомментировал снос памятника Жукову Просмотров: 567
Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову
Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову 1 Просмотров: 1917
Больше всего комментируют
11
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
10
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
3
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
2
Самые большие часы мира остановили
Голосов: 39411
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua