Астролог поразила прогнозом на первые выходные октября

Вихідні будуть багатими на побачення. Партнери вражатимуть почуттям гумору. Фото: astrozodiac.net

Первые выходные октября не вдохновлять на веселые развлечения. Будет преобладать пессимистическое настроение. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Проведите выходные в теплом уютном помещении. Позвольте себе роскошь - побыть в одиночестве, - говорит астролог. - Чаще обращайтесь за советами к пожилым людям. Их опыт многим пригодится. Ухудшается эпидемиологическая ситуация. Желательно не отдыхать среди большой толпы. Одевайтесь по погоде. Не провоцируйте появления простуды. Выходные будут богатыми на свидание. Партнеры будут поражать чувством юмора и своей красотой. Заводить новые знакомства ради мести любимым не следует. Отношения не сложатся".

Овен

Не одалживайте людям деньги. Вам могут понадобиться сэкономленные средства. Будьте готовы к срочному бытового ремонта.

Телец

Определенные финансовые ограничения не заставят вас экономить. Однако не стоит щедро разбрасывать деньги по магазинам. Увеличиваются расходы на домашние нужды. Это дни семейного уюта. Наслаждайтесь возможностью побыть вместе с родными.

Близнецы

Заметите исчезновение определенной суммы денег. Следите за своим кошельком. Объявляйте партнерам свои идеи относительно отдыха заранее. Иначе придется смириться с невозможностью их реализовать.

Рак

От поездки с друзьями на отдых лучше отказаться. Необходимым будет ваше присутствие в доме.

Лев

Свободных денег у вас не будет. Однако искать дополнительного заработка не стоит. Результат не будет стоить усилий. Не изменяйте отношение к любимым через досадные мелочи. Цените чувства.

Дева

Не стоит отправляться в путешествие. Поездка обойдется слишком дорого. Отдохните дома. Покупать мебель не время.

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Весы

Денег не будет. И поход по магазинам не принесет удовольствия. Вы не найдете нужных товаров по восприимчивым ценам. Сдавать технику в ремонт не следует.

Скорпион

Не жалейте денег на поддержание здоровья. Финансов хватит и на занятия спортом, и на культурную программу. Посвятите субботу милым. В этот день можно сказать любимым о своих намерениях относительно дальнейшей супружеской жизни.

Стрелец

Вам не будет скучно. За неделю накопилось много работы. Дел хватит на все выходные. Вот только родным не понравится ваша занятость.

Козерог

Финансовые возможности ограничены. Ваш денежный баланс потребует тщательной проверки. Сделайте это в выходные. Не позволяйте обмануть себя на рынке.

Водолей

Вам с партнерами захочется провести выходные по-разному. Или уступите им, или действуйте каждый по своему усмотрению. Не терпите молча боли в животе. Может обостриться аппендицит.

Рыбы

Сохранить сбережения нетронутыми не удастся. Дополнительных доходов не предвидится. Не стоит в эти дни делать больших продуктовых закупок.

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