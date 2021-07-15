Астролог назвала знаки, которым срочно надо ехать в горы

Не стоит удалять гланды и зубы. Возможны нагноение. Фото: pixabay.com

15 июля звезды будут способствовать вашей инициативе избавиться от вредных привычек. Легко сумеете бросить пить и курить. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Откажитесь от дополнительной порции кофе, - говорит астролог. - Не стоит удалять гланды и зубы. Возможны нагноение. Обостряются болезни суставов, придется бороться с болевыми ощущениями. Не злоупотребляйте жареной пищей, откажитесь от алкоголя. Овнам, Стрельцам и Весам надо срочно отправляться в горы. Местная природа будет вдохновлять и придаст сил. Удастся укрепить иммунитет. Усталость как рукой снимет".

Овен

Длительное сидение за рабочим столом вызовет боли в шее. Но обращаться к услугам массажиста лучше ближе к выходным.

Телец

Не допускайте экстремальных для организма перегрузок. Состояние здоровья может резко ухудшиться во второй половине дня.

Близнецы

Не допускайте длительного контакта рук с холодной водой. Держите ноги в тепле. Не провоцируйте воспалительных процессов в суставах и связках.

Рак

Прокалывать уши и наносить на тело татуировки не время. Поврежденные участки кожи будут неэстетично заживать.

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Лев

Не перегружайте желудок. Кишечник потребует очистки. Полезным будет переход на раздельное питание.

Дева

Обращайтесь осторожно с колючими и режущими предметами. Существует риск получить мелкие бытовые травмы.

Весы

Хорошее время для начала реабилитации организма после перенесенных заболеваний. Позаботьтесь об укреплении своего здоровья. Не отказывайте себе в полноценном питании.

Скорпион

Не стоит начинать лечение органов зрения. Лучше провести дополнительное обследование. Возможные ошибки в диагностике заболевания.

Стрелец

Удалять гланды или полипы в этот день опасно. Проводить операции на гортани тоже не следует. Пейте теплые напитки в течение дня.

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Козерог

Есть опасность защемления нервных окончаний. Ухудшится состояние больных радикулитом. Обратитесь к услугам мануального терапевта.

Водолей

Меняется кислотность желудочного сока. Может беспокоить изжога и прогрессировать язвенные процессы. Не допускайте больших перерывов между приемами пищи.

Рыбы

Даже небольшие физические нагрузки могут вызвать приступы тахикардии. Следите за пульсом в течение дня. Вовремя идите на отдых.

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака 15 июля. Такого прогноза на середину лета не ожидал никто.