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четверг, 24 декабря 2020 16:12

Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год

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Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
Произойдут изменения, которых все ждали. Фото: pixabay.com

2021 год - время изобретений. Многие люди прославятся и разбогатеют. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Думайте, творите, знакомьтесь мир со своими идеями, - говорит астрологиня. - Произойдут изменения, которых все ждали. Счастливчиками себя почувствуют Козероги, Водолеи и Весы. Все хорошо будет состоять для Стрельцов и Рыб. Труднее будет вестись Близнецам и Девам, потому что в этих знаках происходят затмения".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Судьба испытывает на способность устоять. Год дает все, кроме уверенности в завтрашнем дне. Будьте оптимистом. Если жизнь подкладывает свинью, приготовьте из нее ветчину. Измените работу и место жительства. Не спешите покупать недвижимость. Ваши заработки будут расти.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Большинство времени проведете на работе. Не жалейте, если попадете под сокращение. Это год шансов для тех, кто засиделся на старом месте. Заявляйте о своих умениях. Вас будут замечать, хорошо платить. Удачными будут путешествия, связанные с обучением и паломничеством.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Будете делать то, что надо, а не то, что хочется. Задумаетесь над изменением профессии. Заметите в себе новые способности. Поддержки потребуют родители. Кто-то из друзей станет ближе. Что посеете, будет хорошо родит. Это касается и работы на приусадебном участке. От безденежья спасет фантазия.

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Рак (22 июня - 22 июля)

Подождите с продажей недвижимости - цены занижены. Не просите у начальства повышения зарплаты. Вас завалят работой. Подавать резюме на руководящие должности тоже рано. Подчиненные будут пытаться манипулировать. Отложите покупку авто.

Лев (23 июля - 23 августа)

Это год новых возможностей. Ораторские способности помогут добиться многого. Заботьтесь о расширении бизнеса. Денег будете иметь много. Если хотите купить земельный участок, внимательно читайте договор. В любой момент подвернется более выгодное предложение.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Большинство запланированного притормозится в начале года. Работы будет много, а деньги – не очень. Но помните, темная ночь - перед рассветом. Скоро ситуация изменится. Больше отдыхайте в выходные. Окружайте себя единомышленниками.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не расслабляйтесь в начале года, потратите шанс разбогатеть. Ищите надежных компаньонов. Меньше рассказывайте о своих успехах. Кто молчит, тот трех научит. Не одалживайте деньги, потому что потеряете друга. Можно приобрести землю, дом или квартиру. Легко будут даваться иностранные языки.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Сил будет меньше, чем в прошлом году. Чаще берите отпуск. Научитесь отбрасывать лишнее. Отдохните от бесконечной погони за материальным. Что должно быть ваше, непременно окажется в руках. Попрощайтесь с ненадежными партнерами по бизнесу.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Самое интересное будет происходить вне дома. Наступает время возможностей. Накопилось много идей. Будете зарабатывать там, где другие не надеялись. Подсказки отыщете в литературе и кино. Больше читайте и путешествуйте.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Год будет интересен. Сумеете реализовать себя. Будете сочетать работу и личную жизнь. Вас будут ценить за инициативность и умение сплотить команду. Успеха будет легко достичь в торговле, образовании и юридической практике.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Это время новых возможностей. Такое выпадает раз в 20 лет. Сатурн заходит в знак Водолея и делает людей этого знака активными и уверенными. Ресурсы, которые накопите сейчас, позволят беззаботно прожить следующие 28 лет. Не ленитесь и не давайте себе спуску. Получите повышение.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

После длительного застоя почувствуете внутреннее спокойствие и уверенность, что все теперь сложится как надо. Вы начнете руководить ситуацией, а не она вами. Притормозите инициативность. Просто следите, как жизнь подбрасывает вам очередную удачу.

В 2021 году родятся семьи, которым не страшны бедность и бытовые ссоры. Они легко смогут выходить из положения, потому что будут держаться вместе.

Автор: Gazeta.ua
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