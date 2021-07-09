Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах на следующие полгода

Счастливчиками себя почувствуют Овны, Весы, Скорпионы и Водолеи. Фото: pixabay.com

9 июля не планируйте отдых в толпе, потому что вернетесь больными. Эпидемиологическая ситуация все еще сложная. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Откажитесь от пересоленных блюд и маринадов, - говорит астролог. - Печень нуждается в мягком режиме питания. В течение дня накапливалась усталость. Пройдитесь вечером пешком. Подышите свежим воздухом. Раньше ложитесь спать. Счастливчиками себя почувствуют Овны, Весы, Скорпионы и Водолеи. Эти знаки забудут о проблемах на следующие полгода".

Овен

Чаще будут беспокоить приступы головной боли. Особенно внимательным к изменениям самочувствия стоит быть людям, перенесшим черепно-мозговые травмы.

Телец

Склонным к снижению артериального давления следует принять профилактические меры. Возможны головокружения. Не допускайте критического состояния. Двигайтесь.

Близнецы

Удачный день для борьбы с вредными привычками. Помогите организму дольше сохранять хорошую физическую форму.

Рак

Избегайте случайных половых контактов. Повышается риск заражения венерическими заболеваниями. Аборты в этот день делать нельзя.

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Лев

Обостряются болезни сердца. Будет беспокоить одышка. Не допускайте чрезмерных физических нагрузок.

Дева

Побалуйте себя вкусненьким. Лишние калории не повлияют на внешность. Обменные процессы в организме будут проходить хорошо.

Весы

Устройте разгрузочный день. Основу рациона должны составлять овощи и фрукты. Вместо чая и кофе пейте чистую воду и соки.

Скорпион

Нервная система потребует поддержки. Избегайте острых споров. Найдите уютное место для отдыха среди дня.

Стрелец

Неудобные движения могут спровоцировать защемление нервных окончаний в нижних отделах позвоночника. Переносить тяжести в этот день не следует.

Козерог

Следите за осанкой во время ходьбы. Избегайте развития сколиоза. В случае необходимости обратитесь к мануальному терапевту.

Водолей

Защитите зубную эмаль от разрушения. Удалять зубы в этот день не следует. Обезболивающие средства будут действовать слабо. Возникнут осложнения.

Рыбы

Займитесь укреплением волос и ногтей. Посетите парикмахерскую. Новая прическа подойдет вам. Не стоит менять цвет волос.

Астролог дала прогноз на неделю. Узнайте, чего ждать от звезд и какие знаки будет сопровождать настоящий успех.