Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах на следующие полгода

 
Ексклюзивы
1/5
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 792
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
2 Просмотров: 981
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 765
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 396
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1260
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1305
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Просмотров: 162
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
1 Просмотров: 666
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 1089
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 756
Фото
Все фото
28
5
7
17
4
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как мужчина устроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как мужчина устроил ранчо
День Ангела 9 июля - как душевно поздравить именинников
День Ангела 9 июля - как душевно поздравить именинников
Четверг в фото: железная дорога за миллиарды долларов, потомство лемуров и сады Букингемского дворца
Четверг в фото: железная дорога за миллиарды долларов, потомство лемуров и сады Букингемского дворца
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Скопление до 50 м над землей. В Одессе нашествие комаров
Скопление до 50 м над землей. В Одессе нашествие комаров
Видео
Все видео
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
Неуправляемая баржа дрейфует по Днепру. Размеры судна впечатляют
Неуправляемая баржа дрейфует по Днепру. Размеры судна впечатляют
Дрон снял, как поднимается в небо легендарная украинская "Мрия": невероятные кадры
Дрон снял, как поднимается в небо легендарная украинская "Мрия": невероятные кадры
Отдыхающих на морях и озерах атакуют змеи и скорпионы
Отдыхающих на морях и озерах атакуют змеи и скорпионы
Жарили пищу на огне мемориала: в Одессе компания устроила пикник возле Вечного огня
Жарили пищу на огне мемориала: в Одессе компания устроила пикник возле Вечного огня
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 549
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2520
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 270
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1152
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2502
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 июля 2021
Просмотров: 261
Не думай у той бік
Тут недалеко є ділянка, яку хазяїн надумав продати. Вона заросла вербами й осокорами. Весною сороки змостили там гніздо. І я боявся, що ось ...
пятница, 09 июля 2021 11:02

Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах на следующие полгода

  Комментировать
Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах на следующие полгода
Счастливчиками себя почувствуют Овны, Весы, Скорпионы и Водолеи. Фото: pixabay.com

9 июля не планируйте отдых в толпе, потому что вернетесь больными. Эпидемиологическая ситуация все еще сложная. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Откажитесь от пересоленных блюд и маринадов, - говорит астролог. - Печень нуждается в мягком режиме питания. В течение дня накапливалась усталость. Пройдитесь вечером пешком. Подышите свежим воздухом. Раньше ложитесь спать. Счастливчиками себя почувствуют Овны, Весы, Скорпионы и Водолеи. Эти знаки забудут о проблемах на следующие полгода".

Овен

Чаще будут беспокоить приступы головной боли. Особенно внимательным к изменениям самочувствия стоит быть людям, перенесшим черепно-мозговые травмы.

Телец

Склонным к снижению артериального давления следует принять профилактические меры. Возможны головокружения. Не допускайте критического состояния. Двигайтесь.

Близнецы

Удачный день для борьбы с вредными привычками. Помогите организму дольше сохранять хорошую физическую форму.

Рак

Избегайте случайных половых контактов. Повышается риск заражения венерическими заболеваниями. Аборты в этот день делать нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час

Лев

Обостряются болезни сердца. Будет беспокоить одышка. Не допускайте чрезмерных физических нагрузок.

Дева

Побалуйте себя вкусненьким. Лишние калории не повлияют на внешность. Обменные процессы в организме будут проходить хорошо.

Весы

Устройте разгрузочный день. Основу рациона должны составлять овощи и фрукты. Вместо чая и кофе пейте чистую воду и соки.

Скорпион

Нервная система потребует поддержки. Избегайте острых споров. Найдите уютное место для отдыха среди дня.

Стрелец

Неудобные движения могут спровоцировать защемление нервных окончаний в нижних отделах позвоночника. Переносить тяжести в этот день не следует.

Козерог

Следите за осанкой во время ходьбы. Избегайте развития сколиоза. В случае необходимости обратитесь к мануальному терапевту.

Водолей

Защитите зубную эмаль от разрушения. Удалять зубы в этот день не следует. Обезболивающие средства будут действовать слабо. Возникнут осложнения.

Рыбы

Займитесь укреплением волос и ногтей. Посетите парикмахерскую. Новая прическа подойдет вам. Не стоит менять цвет волос.

Астролог дала прогноз на неделю. Узнайте, чего ждать от звезд и какие знаки будет сопровождать настоящий успех.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах на следующие полгода». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Украинец напал на российского чиновника в Польше

Тому Хэнксу 65: чем живет актер и какие роли принесли ему популярность

Открыли "сидящий" памятник Шевченку

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 10612
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 8280
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 5805
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей &quot;Голоса страны&quot;
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей "Голоса страны"
5
 Просмотров: 5247
Платежки с долгами, &quot;медленные&quot; счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
 Просмотров: 4527
Общество
Где больше всего свирепствует Covid-19. Назвали области
Где больше всего свирепствует Covid-19. Назвали области Просмотров: 567
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как мужчина устроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как мужчина устроил ранчо
28
 Просмотров: 4204
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
 Просмотров: 792
Назвали страны, которые могут посетить привитые Coronavac украинцы
Назвали страны, которые могут посетить привитые Coronavac украинцы Просмотров: 414
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
 Просмотров: 2952
Больше всего комментируют
7
В Харькове происходит ползучий захват власти подсанкционным российским бизнесменом – эксперт
3
Краще не ризикувати
3
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
2
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
2
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
Голосов: 56651
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть