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понедельник, 02 сентября 2019 07:00

Астролог назвала знаки, которые быстро разбогатеют

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Астролог назвала знаки, которые быстро разбогатеют
День будет продуктивным. Особенно для тех, кто умеет оптимально распределять свое время. Фото: astrozodiac.net

2 сентября - первый день учебного года. Это удачный период для начала нового курса обучения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Звезды будут способствовать интеллектуальным видам деятельности. Не только детям, но и взрослым желательно чему-то поучиться в этот день, - говорит астролог. - Прислушайтесь к метких замечаний окружающих. Люди не будут кривить душой. Начнут говорить правду в глаза. Будьте готовы достойно принять острую критику. Можно браться за сверхурочную работу. День будет продуктивным. Особенно для тех, кто умеет оптимально распределять свое время. Быстро разбогатеть имеют шанс Стрельцы и Водолеи. Деньги будут идти в руки Овнов и Рыб".

Овен

Будьте готовы к ряду незапланированных расходов. Сбои может давать офисная техника. Купленные в этот день компьютеры не будут работать долго.

Телец

Ситуация стабильная. Не нарушайте привычного ритма работы. Брать на себя дополнительную финансовую ответственность рискованно. День пройдет относительно спокойно.

Близнецы

Напряженный день. Неоднократно станете свидетелем проявления человеческой агрессивности. Контролируйте свои эмоциональные реакции. Руководствуйтесь разумом, а не инстинктом.

Рак

Некоторые из намеченных дел придется отложить из-за нехватки средств. Затерянные в этот день вещи будут потеряны навсегда. Не оставляйте их без присмотра.

Лев

Операции купли-продажи не принесут ожидаемых доходов. Дополнительных взносов потребует дом. Не оставляйте без присмотра работающих электроприборов. Гармоничная атмосфера в семье будет зависеть от вас. Сумейте успокоить бурлящие вокруг страсти. Зовите на помощь чувство юмора.

Дева

Вы можете собственноручно навредить своему бюджету. Будьте внимательны при осуществлении денежных операций. Не стоит слепо доверять рекламе.

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Весы

Ожидать материальной поддержки со стороны партнеров не следует. Рассчитывайте на собственные возможности. Работу с ценными бумагами лучше отложить до среды.

Скорпион

Не желательно пытаться уладить имущественные конфликты. Избежать убытков не удастся. Сведите к минимуму финансовую деятельность. Не трогайте своих сбережений.

Стрелец

Старайтесь ничем не обидеть своих любимых. Они будут очень уязвимыми. Занимайтесь собственными делами. Печень будет плохо справляться со своими функциями. Может появиться горечь во рту. Не начинайте нового курса лечения. Перейдите на диетическое питание.

Козерог

Внешние обстоятельства будут диктовать вам свои правила. Покоритесь. Повлиять на этот процесс нельзя. Не нужно красить волосы.

Водолей

Вас ждет финансовый выигрыш. Это будет случайная удача или премиальные. Поддерживайте хорошие отношения с шефом.

Рыбы

Идти на собеседование с целью трудоустройства не время. Обещанные деньги вам платить не будут. Снижается интенсивность продаж. Выгодно вложить средства не удастся.

Неделя со 2 по 8 сентября окажется многообещающей. Астролог удивила прогнозом на первую неделю осени.

Автор: Gazeta.ua
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