Астролог назвала знаки, которые будут купаться в деньгах

Важные дела запланируйте на вечер субботы. Фото: slavdelo.dn.ua

Выходные 12 и 13 октября стоит провести с семьей. Импровизированный отдых не удастся. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Одна идея будет приходить на смену другой. Так и пройдет день. Многое спланируете, но только несколько идей удастся воплотить в жизнь, - говорит астролог. - Собираться большой группой тоже не стоит. Много времени уйдет на ожидание непунктуальных друзей. Продумайте заранее свои выходные. Ответственные дела запланируйте на вечер субботы. Не спешите. Хорошо считайте сдачу в супермаркете. Повышаются заработки у Дев, Скорпионов и Водолеев. Тельцы и Весы будут купаться в деньгах. Отдайте часть заработанного на благотворительность".

Овен

Финансовая ситуация будет оставаться сложной. Обещанные средства поступят в полном объеме. Покупайте только необходимое. На поддержку не следует рассчитывать.

Телец

Вы можете позволить себе быть щедрыми. Возьмите на себя финансирование семейного отдыха. Приобретение средств связи лучше отложить.

Близнецы

Финансовые ограничения заставят вас изменить планы на выходные. Разделите расходы с друзьями. Вместе организовать отдых будет легче.

Рак

Карман будет оставаться полупустой. Отправляться в дальний путь не следует. Средств на поездку не хватит. Вы будете чувствовать любовь и заботу со стороны близких людей. Дарите им в ответ тепло своего сердца.

Лев

Коммерческая деятельность не будет успешной. Заметно повлиять на существующее положение дел будет проблематично. Не используйте кредитных карточек. Позвольте себе легкий флирт. Особенно если вы одиноки.

Дева

В субботу появиться шанс заработать некоторую сумму. Воспользуйтесь случаем поправить свое материальное положение. Деньги понадобятся вам уже в воскресенье.

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Весы

Вас ждут прибыли в виде подарков. О деньгах можете не беспокоиться. Близкие с радостью возьмут на себя все расходы.

Скорпион

Ограничения в финансы не будет ощущаться. Денег хватит на запланированный отдых. Дорогие вам люди будут особенно нежными и ранимыми. Дарите им свое внимание. Будьте щедрыми на слова любви.

Стрелец

Причиной лишних расходов станет собственная неосмотрительность. Убытки принесут ложные расчеты. Можно будет хорошо провести время и без переплаты за развлечения.

Козерог

Воспользоваться заработанным по своему усмотрению не удастся. Прогнозируются непредвиденные расходы. Попытка развлечь любимых не будет успешной. Они заняты собственными делами. Проведите свободное время с друзьями.

Водолей

В эти дни вы легко можете попасть в финансовую ловушку. Обходите азартные игры. Не одалживайте людям деньги. Впоследствии вы потеряете хорошие отношения с ними через этот долг.

Рыбы

Придется сдерживать свои желания. Отдохнуть лучше дома. Доходов едва хватает на жизнь.

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