Астролог назвала знаки, которые будут купаться в деньгах

 
Ексклюзивы
1/5
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 549
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
1 Просмотров: 3438
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 675
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 252
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1278
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2106
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2574
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1368
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3240
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1908
Фото
Все фото
9
11
7
3
8
&quot;Пусть нас хоть на фото увидят&quot; - открыли выставку о войне в Донбассе
"Пусть нас хоть на фото увидят" - открыли выставку о войне в Донбассе
&quot;Устроилась на подработку, чтобы купить книги&quot; - в Черкассах начался книжный фестиваль
"Устроилась на подработку, чтобы купить книги" - в Черкассах начался книжный фестиваль
Поздравительные открытки ко Дню защитника Украины
Поздравительные открытки ко Дню защитника Украины
Выпавший в Карпатах снег не тает
Выпавший в Карпатах снег не тает
&quot;Для меня он был космосом, им и остался&quot; - истории жен погибших бойцов ООС
"Для меня он был космосом, им и остался" - истории жен погибших бойцов ООС
Видео
Все видео
Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь
Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
В школе произошел конфликт: учителя массово увольняются
В школе произошел конфликт: учителя массово увольняются
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
Украденные опоры Шулявского моста нашли у скандального застройщика
Украденные опоры Шулявского моста нашли у скандального застройщика
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2628
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6579
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1368
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 981
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 октября 2019
Просмотров: 225
Ціна крові
"Перший, хто пробачає, – найсильніший; перший, хто забуває, – найщасливіший", – трапилася якось на очі фейсбучна мудрість. "Це може ...
суббота, 12 октября 2019 07:00

Астролог назвала знаки, которые будут купаться в деньгах

  Комментировать
Астролог назвала знаки, которые будут купаться в деньгах
Важные дела запланируйте на вечер субботы. Фото: slavdelo.dn.ua

Выходные 12 и 13 октября стоит провести с семьей. Импровизированный отдых не удастся. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Одна идея будет приходить на смену другой. Так и пройдет день. Многое спланируете, но только несколько идей удастся воплотить в жизнь, - говорит астролог. - Собираться большой группой тоже не стоит. Много времени уйдет на ожидание непунктуальных друзей. Продумайте заранее свои выходные. Ответственные дела запланируйте на вечер субботы. Не спешите. Хорошо считайте сдачу в супермаркете. Повышаются заработки у Дев, Скорпионов и Водолеев. Тельцы и Весы будут купаться в деньгах. Отдайте часть заработанного на благотворительность".

Овен

Финансовая ситуация будет оставаться сложной. Обещанные средства поступят в полном объеме. Покупайте только необходимое. На поддержку не следует рассчитывать.

Телец

Вы можете позволить себе быть щедрыми. Возьмите на себя финансирование семейного отдыха. Приобретение средств связи лучше отложить.

Близнецы

Финансовые ограничения заставят вас изменить планы на выходные. Разделите расходы с друзьями. Вместе организовать отдых будет легче.

Рак

Карман будет оставаться полупустой. Отправляться в дальний путь не следует. Средств на поездку не хватит. Вы будете чувствовать любовь и заботу со стороны близких людей. Дарите им в ответ тепло своего сердца.

Лев

Коммерческая деятельность не будет успешной. Заметно повлиять на существующее положение дел будет проблематично. Не используйте кредитных карточек. Позвольте себе легкий флирт. Особенно если вы одиноки.

Дева

В субботу появиться шанс заработать некоторую сумму. Воспользуйтесь случаем поправить свое материальное положение. Деньги понадобятся вам уже в воскресенье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали регионы, в которых начался отопительный сезон

Весы

Вас ждут прибыли в виде подарков. О деньгах можете не беспокоиться. Близкие с радостью возьмут на себя все расходы.

Скорпион

Ограничения в финансы не будет ощущаться. Денег хватит на запланированный отдых. Дорогие вам люди будут особенно нежными и ранимыми. Дарите им свое внимание. Будьте щедрыми на слова любви.

Стрелец

Причиной лишних расходов станет собственная неосмотрительность. Убытки принесут ложные расчеты. Можно будет хорошо провести время и без переплаты за развлечения.

Козерог

Воспользоваться заработанным по своему усмотрению не удастся. Прогнозируются непредвиденные расходы. Попытка развлечь любимых не будет успешной. Они заняты собственными делами. Проведите свободное время с друзьями.

Водолей

В эти дни вы легко можете попасть в финансовую ловушку. Обходите азартные игры. Не одалживайте людям деньги. Впоследствии вы потеряете хорошие отношения с ними через этот долг.

Рыбы

Придется сдерживать свои желания. Отдохнуть лучше дома. Доходов едва хватает на жизнь.

Синоптики рассказали, порадует ли погода в выходные.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Астролог назвала знаки, которые будут купаться в деньгах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

Пивной фестиваль начался с королевской свадьбы

Самое читаемое
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк Просмотров: 27765
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту 1 Просмотров: 20223
Сплошные руины и холод: показали, куда отведут ВСУ
Сплошные руины и холод: показали, куда отведут ВСУ
4
 Просмотров: 11439
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы Просмотров: 10728
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
 Просмотров: 9901
Общество
"Пусть нас хоть на фото увидят" - открыли выставку о войне в Донбассе
"Пусть нас хоть на фото увидят" - открыли выставку о войне в Донбассе
9
 Просмотров: 1476
Рассказали, как переселенцам оформить развод, если супруги по разные стороны линии разграничения
Рассказали, как переселенцам оформить развод, если супруги по разные стороны линии разграничения
 Просмотров: 81
Чиновницу времен Януковича вызывают в Генпрокуратуру
Чиновницу времен Януковича вызывают в Генпрокуратуру Просмотров: 1242
Смолий рассказал о критической проблеме украинских банков: подробности
Смолий рассказал о критической проблеме украинских банков: подробности Просмотров: 486
Нардеп от "Слуги народа" хочет легализировать эвтаназию
Нардеп от "Слуги народа" хочет легализировать эвтаназию Просмотров: 477
Больше всего комментируют
5
Я не боюсь Майдана – Зеленский
3
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
3
У задержанного в Крыму Приходько изъяли крымскотатарский флаг
2
Президент по ПриватБанку: Буду защищать только интересы государства
2
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Голосов: 46066
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua