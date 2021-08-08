Астролог назвала 3 знака, которые могут похвастаться крепким здоровьем

Пересмотрите свой рацион. Из него давно стоит исключить жирные и жареные блюда. Фото: pixabay.com

В течение недели с 9 по 15 августа исключите из рациона сырые яйца. Следите за давлением. Не желательно употреблять спиртное и кофе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Откажитесь от купания в холодных реках и озерах, - говорит астролог. - Не переохлаждайте нижнюю часть тела, потому что обострится цистит. Больше отдыхайте. Не засиживайтесь за работой до поздна. Будет надоедать изжога. Пересмотрите свой рацион. Из него давно стоит исключить жирные и жареные блюда. Повышается ломкость сосудов. Двигайтесь осторожно. Падение могут вызвать немалое внутреннее кровотечение. Гематомы будут долго не исчезать. Крепким здоровьем на этой неделе могут похвастаться Овны, Стрельцы и Скорпионы".

Овен

Согласитесь на участие в небольшом туристическом походе. Вам необходимы свежий воздух и движение. Отдавайте предпочтение физическому труду.

Телец

Будут возникать неприятности с проблемной кожей. Появятся угри на лице. Посоветуйтесь с косметологом. Лечение начните с понедельника.

Близнецы

Берегите руки от травм. Не спешите во время приготовления пищи. Остерегайтесь ожогов. Это может испортить выходные.

Рак

Может обостриться тонзиллит. Берегите горло от переохлаждения. Пейте теплые напитки. Есть риск заболеть ангиной.

Лев

Не пора начинать нового курса лечения. Фармпрепараты могут давать побочный эффект. Шлаки будут медленно выводиться из организма.

Дева

Посетите стоматолога. Лечение зубов в субботу пройдет с осложнениями. Двигайтесь осторожно. Легко появляться синяки на теле.

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Весы

Будут беспокоить боли в области печени. Не злоупотребляйте водочными напитками. Откажитесь от острых и жареных блюд.

Скорпион

Хорошее время для начала борьбы с целлюлитом. Можно попробовать новую диету. Воспользуйтесь кремами для коррекции фигуры. Двигайтесь больше.

Стрелец

В целом будет хорошее самочувствие. Уделите внимание уходу за кожей тела. Попробуйте новые косметические препараты. Пейте чистую воду.

Козерог

Ухудшается кровоснабжение головного мозга. Возможны головокружение. Используйте выходные для полноценного отдыха.

Водолей

Следует восстановить работоспособность. Позвольте себе подольше поспать в выходные. Отмените большинство дел.

Рыбы

Вы будете реагировать на изменение атмосферного давления. Возможны спазмы сосудов головного мозга. Ухудшается слух. Не желательно садиться за руль.

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