Артему Колеснику с ДЦП после операции нужна помощь на реабилитацию

Автор: Фото предоставлено Светланой Колесник 8-летний Артем Колесник из Кропивницкого болен ДЦП

8-летний Артем Колесник из Кропивницкого болен ДЦП. В декабре ему сделали операцию на ногах. После нее нужна реабилитация в Трускавце. Мать просит помощи.

"Диагноз ДЦП Артему поставили в полгода. Родился недоношенным. На 8 месяце беременности обнаружили, что плоду не хватает кислорода, сделали кесарево сечение.

Через несколько часов ребенок внезапно начал синеть, был отек мозга. Мы пробыли в больнице 2 месяца. После выставленного диагноза постоянно ездим на реабилитацию.

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В декабре в Житомире Артему прооперировали ноги. Подрезали натянутые мышцы. Он теперь полностью становится на стопу. Раньше опирался только на пальцы. Теперь мы должны обязательно пройти курс реабилитации в Трускавце. Прошу людей помочь, кто столько сможет. Буду благодарна за любую помощь", - сказала Gazeta.ua Светлана Колесник.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5168 7573 5445 2361 (Колесник Артем Владимирович).

Контакты Светланы Колесник: 0 (99) 366 02 18.