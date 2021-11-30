Армия и общество готовы отразить наступление России

"Наше общество способно противостоять "русскому миру". Мы показали готовность защищаться еще в 2014-м и делаем уже восьмой год войны. Весной так же происходило перемещение российских войск. Москва демонстрировала готовность к эскалации. Сейчас снова стягивает войска на границе с Украиной. И это серьезная угроза. Это скопление может представлять угрозу не только для Украины, но и для Европейского Союза - Польши, Балтии. Это тестирование для ЕС и НАТО на возможность адекватно реагировать, - говорит в интервью "Країні" Виктор МУЖЕНКО, главнокомандующий Вооруженными силами Украины в 2014-2019 годах.

– Войска и вопросы энергетической безопасности могут стать предметом торга с Евросоюзом за Украину. Кремль действует гибридными методами – пытается создать аналог ОРДЛО в европейском масштабе на территории Белоруссии.

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