"Аринка плохо ест, не играет, больше лежит" - мать умоляет спасти жизнь дочери

7-летняя Арина Качковенко из села Лески на Черкащине около пяти лет борется с саркомой Юинга. Ей требуется срочное лечение за рубежом. Родители умоляют о помощи.

Автор: Фото предоставлено Людмилой Качковенко 7-richna Arina Kachkovenko potrebuye dopomohy na likuvannya 55/5000 7-летняя Арина Качковенко нуждается в помощи на лечение

"Аринка росла здоровым ребенком первые два года. А потом у нее отказали ноги. Все произошло внезапно. Еще в воскресенье она бегала, смеялась, играла ... А в понедельник начала хромать, к вечеру совсем перестала ходить. Причиной стала опухоль, которая поразила позвоночник. Дочь перенесла операцию. Полгода находилась в инвалидной коляске. Аринка заново училась ходить. За эти почти пять лет было множество химиотерапий. Произошел третий рецидив. Врачи говорят, что нужно лечение за рубежом, еще "позавчера". В Испании оно стоит около 100 тысяч долларов. Для нас это очень большая сумма. Ждем ответа с одной из клиник Израиля. Сейчас принимаем сухую химиотерапию и обезболивающие препараты. Аринка плохо ест, не играет, больше лежит. Состояние ее тяжелое. Я хочу попросить помощи всех неравнодушных людей. Знакомых и незнакомых. Так как больше обратиться не к кому. А государство от нас отворачивается", - рассказала Gazeta.ua мать Людмила Качковенко.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 5167 9851 0017 6262 (Качковенко Людмила Георгиевна).

Автор: Фото предоставлено Людмилой Качковенко 7-richna Arina Kachkovenko potrebuye dopomohy na likuvannya 55/5000 7-летняя Арина Качковенко нуждается в помощи на лечение