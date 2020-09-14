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понедельник, 14 сентября 2020 18:15

"Аринка плохо ест, не играет, больше лежит" - мать умоляет спасти жизнь дочери

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7-летняя Арина Качковенко из села Лески на Черкащине около пяти лет борется с саркомой Юинга. Ей требуется срочное лечение за рубежом. Родители умоляют о помощи.

Автор: Фото предоставлено Людмилой Качковенко
  7-richna Arina Kachkovenko potrebuye dopomohy na likuvannya 55/5000 7-летняя Арина Качковенко нуждается в помощи на лечение
7-richna Arina Kachkovenko potrebuye dopomohy na likuvannya 55/5000 7-летняя Арина Качковенко нуждается в помощи на лечение

"Аринка росла здоровым ребенком первые два года. А потом у нее отказали ноги. Все произошло внезапно. Еще в воскресенье она бегала, смеялась, играла ... А в понедельник начала хромать, к вечеру совсем перестала ходить. Причиной стала опухоль, которая поразила позвоночник. Дочь перенесла операцию. Полгода находилась в инвалидной коляске. Аринка заново училась ходить. За эти почти пять лет было множество химиотерапий. Произошел третий рецидив. Врачи говорят, что нужно лечение за рубежом, еще "позавчера". В Испании оно стоит около 100 тысяч долларов. Для нас это очень большая сумма. Ждем ответа с одной из клиник Израиля. Сейчас принимаем сухую химиотерапию и обезболивающие препараты. Аринка плохо ест, не играет, больше лежит. Состояние ее тяжелое. Я хочу попросить помощи всех неравнодушных людей. Знакомых и незнакомых. Так как больше обратиться не к кому. А государство от нас отворачивается", - рассказала Gazeta.ua мать Людмила Качковенко.

Реквизиты для помощи:
Карта Приватбанка: 5167 9851 0017 6262 (Качковенко Людмила Георгиевна).
Автор: Фото предоставлено Людмилой Качковенко
  7-richna Arina Kachkovenko potrebuye dopomohy na likuvannya 55/5000 7-летняя Арина Качковенко нуждается в помощи на лечение
7-richna Arina Kachkovenko potrebuye dopomohy na likuvannya 55/5000 7-летняя Арина Качковенко нуждается в помощи на лечение
Автор: Любовь Карнарук
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