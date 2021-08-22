Архидиакон раздал бедным имущество церкви. Что отмечаем 23 августа

Православные верующие 23 августа отмечается день святого мученика Лаврентия. Он жил в III веке и служил архидьяконом в римской христианской общине.

Автор: pinterest.com Святой Лаврентий пострадал во времена гонений христиан

По преданию, святой родом из города Оска, что находился на территории современной Испании. Учил Лаврентия архидиакон Сикст, которого впоследствии назначили римским епископом. Мученик стал дьяконом, следил за имуществом церкви, а также заботился о бедных.

Во время правления императора Валериана святой пострадал за христианскую веру. Тогда многих священников выгнали из города или казнили.

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К смертной казни приговорили и Сикста. До этого он успел попрощаться с Лаврентием. Епископ приказал ему раздать все церковные богатства бедным. За это Лаврентия отправили в тюрьму, где он творил чудеса и исцелял больных.

Суд приказал отдать государству все церковные сокровища. Мученик попросил освобождения на три дня. Однако богатства он раздал нуждающимся. Император пришел в ярость и приказал подвергнуть Лаврентия пыткам.

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