Арбузы сильно подорожали: эксперты дали прогноз

Аналитики рассказали, почему подорожали арбузы. Фото: Business

В Украине значительно подорожали арбузы.

С начала недели цены на бахчевые увеличились в 1,7-1,9 раза, сообщает EastFruit.

Сейчас продавцы реализуют арбузы по 2,5-3,5 гривен за килограмм в зависимости от качества. Встречаются и более крупные цены, однако предприниматели признаются, что покупатели не готовы к такому подорожанию. Как отмечают аналитики, еще в конце прошлой недели арбузы продавали максимум по 1,8 гривны.

Увеличение цены аналитики связывают с ограниченным предложением арбузов в хозяйствах. Ведь фермеры не могут собрать урожай ягод из-за обильных дождей. Поэтому производители, которые все-таки собирают урожай, имеют отличные шансы повысить цены в условиях активного спроса.

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Кроме того, сейчас украинские арбузы в среднем в 3,5 раза дороже, чем в прошлом году. Цены даже побили исторический максимум. Однако эксперты успокаивают, они считают, что такая ситуация - временная. Цена на арбузы должна упасть, как только активизируются уборочные работы.

Агропроизводители 1-8 августа направят в Киев первую в этом году баржу с 500 тоннами арбузов. Уже с 15 августа первая партия ягод будет доставлена ​​на полке столичных магазинов.