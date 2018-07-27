Первая баржа с арбузами "прибудет" в Киев 15 августа

Арбузы будут снова "ехать" в Киев на барже. Фото: 112 канал

Агропроизводители 1-8 августа направят в Киев первую в этом году баржу с 500 тоннами арбузов.

Уже с 15 августа первая партия арбузов будет доставлена ​​на полки столичных магазинов, сообщает Правительственный курьер.

Только состоялись переговоры руководства компании "Нибулон" с представителями кооператива "Южный союз", во время которых было договорено, что в период оптимального созревания херсонских арбузов будет отправлена ​​первая в этом сезоне баржу с грузом сладкой ягоды.

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В прошлом году в Киев из Херсона при поддержке правительства впервые за 14 лет было направлено баржу с арбузами. Это был пилотный проект USAID "Поддержка аграрного и сельского развития", который на четверть сократил расходы на логистику продукции из Херсона и помог мелким фермерам наладить сбыт своей продукции.